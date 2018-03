 Littérature: faire rayonner le Québec à Paris 

Un engouement pour le Québec

«Depuis que je suis à Paris, je n'en reviens pas de l'intérêt qu'on porte à la littérature québécoise, observe Jo Ann Champagne, qui se prépare pour un marathon de quelques jours avec le Salon Livre Paris qui débute demain. Les médias sont intéressés, mais aussi les institutions d'enseignement, les bibliothèques, les librairies. Je reçois plusieurs propositions. Oui, il y a un effet Dany Laferrière en France, mais, avant lui, il y a eu un effet Hubert Reeves et, avant lui, un effet Gaston Miron.

«Récemment, Christian Guay-Poliquin et Audrée Wilhelmy ont lancé leurs livres à Paris. On voit plein de jeunes maisons d'édition dynamiques, comme La Peuplade, venir faire des affaires ici. Et on annoncera aujourd'hui que le Québec est l'invité d'honneur du Marché de la poésie qui se tiendra en juin prochain. Il y a un bouillonnement.»

Une antenne à Paris

C'est en 2016, au retour d'une visite au Salon du livre de Paris où elle était invitée en tant qu'auteure pour son livre Une incorrigible passion (Fides), que Jo Ann Champagne a eu l'idée d'y ouvrir un bureau. «J'avais constaté qu'il n'y avait aucun service de presse offert aux auteurs québécois invités au salon du livre. Ils étaient conviés à des séances de signature, mais personne ne s'occupait de les faire rayonner davantage. J'ai vu là une belle opportunité», dit-elle.