 René Homier-Roy et Marc-André Lussier: le témoin... et son témoin 

L'IDÉE

« Je trouvais bien prétentieux de raconter ma vie, mais mes amis, mon psy, tout le monde m'a dit que c'était une bonne idée. J'étais cerné de toutes parts ! Nous avons travaillé deux ans sur ce projet et je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant. Ça permet de faire une sorte d'examen de conscience. L'effet collatéral, c'est que lorsque les souvenirs remontent, il y a des petites bibittes qui grouillent en dessous. Mais ça permet de régler des affaires qui ne sont pas réglées. »

- René Homier-Roy

« J'avais le sentiment que ce livre pouvait être intéressant parce que René fait partie de nos vies depuis toujours. J'ai toujours admiré sa prestance et sa verve. Ce qui m'intéressait, entre autres, c'est la jeunesse d'un homme qui était attiré par la culture à une époque où il n'y avait rien. Prendre un train de nuit pour aller voir un film à New York parce qu'il n'y a rien à Montréal... on revient de loin ! C'est rare qu'on trouve un parcours aussi cohérent tout en étant différent. »

- Marc-André Lussier

LA CONFIANCE

« J'ai souvent eu des propositions de livre avant, par des gens que j'aimais, mais à l'époque il n'en était pas question. Avec Marc-André, mes réticences ont disparu. Il fallait que ce soit quelqu'un que je connaisse... et qui me connaisse, car je n'ai pas que des qualités ! Il fallait que ce soit quelqu'un qui me saisisse, qui sache les erreurs que j'ai pu faire, qui ne partait pas de zéro. »

- René Homier-Roy

« Je suis touché et honoré par la confiance de René. On dirait que je suis arrivé au bon moment. Mais je pense aussi que j'étais la bonne personne pour le faire parce qu'on se connaît depuis 25 ans, mais que nous ne sommes pas des intimes. C'est stressant, par contre, car je veux être à la hauteur de ce qu'il est, de sa vision, de sa perception des choses, être fidèle à sa langue aussi. Ce n'est pas un travail anodin. »

- Marc-André Lussier

LE PROCESSUS

« Quand Marc-André m'a donné le verbatim des entretiens, j'ai douté, je ne savais plus si je voulais faire le livre. C'est que dans la vie, je parle beaucoup, mais rarement de moi ! Puis, l'éditeur Jean Barbe est arrivé, il a été comme notre sherpa, c'est lui qui nous a orientés vers l'organisation par thèmes. »

- René Homier-Roy

« J'ai fait une cinquantaine d'heures d'enregistrement, deux heures par rencontre. Ce qui devait être une entreprise modeste, un petit carnet d'entretiens entre deux personnes qui s'apprécient, a pris ensuite une autre dimension. C'est vrai que René raconte beaucoup d'anecdotes et qu'il fallait parfois recentrer la conversation. Mais elles sont toujours savoureuses, et je me disais que ça pourrait toujours servir quelque part dans le livre. Bien sûr, elles ne sont pas toutes là... il faudrait faire une suite ! »

- Marc-André Lussier

L'OBSERVATEUR

« Ce livre ne représenterait aucun intérêt s'il n'y avait pas ce côté témoin. J'ai tellement vu de choses, j'ai tellement suivi de pistes culturelles. C'est vrai aussi que je me suis intéressé à toutes les formes d'art : ça s'appelle être curieux. Et je le suis toujours. Par exemple, la plupart des gens qui prennent leur retraite vont faire ce que moi, je fais pendant une semaine de travail : lire, aller au cinéma, rencontrer des gens. Donc, "no fucking" retraite pour moi ! »

- René Homier-Roy

« René a travaillé dans toutes sortes de médias. Il a été patron de presse, a dirigé des magazines, a été un pilier de la radio, a été une vedette de la télé. [René Homier-Roy s'exclame.] C'est vrai, aucun cinéphile ne ratait l'émission À première vue ! René a aussi eu une vie hors normes faite de hauts et de bas. Par exemple, c'est un homme qui s'est reconstruit pour la première fois à 40 ans, après une faillite. Mais l'époque permettait ça aussi. »

- Marc-André Lussier

LE RÉSULTAT

« J'en suis très fier. Je n'aurais jamais été capable d'écrire un livre de 300 pages, je suis trop paresseux ! Je pense que les gens qui s'ennuient de moi à la radio du matin, ou qui se souviennent de l'époque de la revue Nous, vont avoir envie de savoir toute l'histoire. Et pour ceux qui se demandent si j'ai déjà été jeune : oui, j'ai eu des cheveux, j'ai profité de ma jeunesse... et j'ai eu infiniment de fun. »

- René Homier-Roy

« Si René est content du résultat, je suis content. J'espère que le livre plaira aux gens qui l'aiment, et que les jeunes auront la curiosité de le lire. René est vraiment le témoin d'une époque fertile en changements de toutes sortes, et c'est important de voir d'où on part pour un peu comprendre ce qui se passe maintenant. »

- Marc-André Lussier

Moi

René Homier-Roy et Marc-André Lussier

Leméac

270 pages

En librairie le 7 mars