 Cinq raisons de lire La détresse et l'enchantement 

Depuis longtemps, la comédienne Marie-Thérèse Fortin porte en elle La détresse et l'enchantement, chef-d'oeuvre autobiographique de Gabrielle Roy. Elle lira un collage de textes, patiemment travaillé, et mis en scène par Olivier Kemeid, dans une série de 12 représentations au TNM. Elle incarnera aussi, en quelque sorte, Gabrielle Roy, dans cette troublante ressemblance entre la comédienne et l'écrivaine. Une porte d'entrée pour découvrir une oeuvre capitale, dont elle nous donne cinq bonnes raisons de la lire.

Pour l'humanisme

«Quand j'ai lu La détresse et l'enchantement, quelques mois après sa publication, j'étais une jeune comédienne qui sortait de l'école, et ce qui ressortait de son autobiographie, c'était l'immense humanisme qui s'en dégageait. C'est un récit qui dépeint un parcours très intimiste, une réalité assez complexe et particulière, qui est le fait francophone au Manitoba, et les aspirations de cette jeune femme-là à se dépasser, sa détermination à trouver sa vraie voie (et sa vraie voix). Elle a été assez tôt consciente qu'il y avait quelque chose à sacrifier pour devenir ce qu'elle pressentait être ou ce à quoi elle aspirait. Ça m'a vraiment touchée, cet aspect-là de son récit.»

Pour la justesse

«C'est un livre qui a marqué bien des gens, et tous ceux qui l'ont lu disent toujours: "c'est tellement vrai!" C'est la phrase qui revient le plus souvent. C'est une écriture en apparence simple, mais elle est très juste, sans rien sacrifier à la profondeur, avec un regard qui pénètre au coeur des choses et des êtres. C'est ce qui nous rejoint aussi fortement.»

Pour l'humour

«Son humour est assez piquant. On sent chez elle le petit regard un peu narquois, pas trop dupe des travers des autres, mais aussi de ses propres travers. Ce n'est pas un humour cinglant ou cynique, mais vraiment narquois, je dirais. Elle se met du même côté que les gens qu'elle décrit, dans une forme de compréhension et d'acceptation. Elle ne décrit jamais qu'un individu, mais le genre humain dans son ensemble. Tous ceux qui l'ont connue disent qu'elle était une admirable conteuse. Nous avons d'elle l'image d'une femme introvertie, assez timide, mais elle pouvait au contraire être très énergique et très drôle.»

Pour la fluidité

«J'ai fait un montage d'à peu près 50 pages à partir d'une brique, et en travaillant sur ce montage, j'ai réalisé combien la structure du livre est complexe. Mais on ne le sent jamais. Il y a une telle fluidité dans le récit, tout ça se structure de façon très naturelle, mais on ne sent jamais la complexité, parce qu'il y a comme un souffle qui emporte tout ça.»