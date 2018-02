 La parole aux paroliers: vos plus belles chansons 

On vous a demandé de nous écrire quels étaient les plus beaux textes de la chanson québécoise. Il est évident que cette forme d'art est importante et précieuse pour vous. Les choix judicieux que vous avez effectués témoignent du respect que vous avez pour les créateurs qui se consacrent à cette écriture.

Vous savez reconnaître un bon texte. Vous aimez qu'une chanson dise de grandes choses et «qu'elle sonne bien». Mais au-delà de ces considérations, vous appréciez surtout les textes bien écrits, qui se lisent aussi bien qu'ils s'écoutent.

Parmi les «grands classiques», vous avez été nombreux à choisir Le plus beau voyage de Claude Gauthier, Les gens de mon pays de Gilles Vigneault, Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, Le tour de l'île de Félix Leclerc et La Manic de Georges Dor.

Richard Desjardins est visiblement l'auteur le plus apprécié des amateurs de chanson québécoise. C'est celui qui est revenu le plus souvent dans vos suggestions. Ses chansons Tu m'aimes-tu, ... et j'ai couché dans mon char et Nataq ont été des choix très populaires.

L'escalier de Paul Piché, Si Dieu existe de Claude Dubois, Hymne à la beauté du monde de Luc Plamondon et Aimons-nous d'Yvon Deschamps sont des textes qui élèvent votre âme. Une chance qu'on s'a de Jean-Pierre Ferland, Pour l'amour qu'il nous reste de Francine Raymond et Les deux printemps de Daniel Bélanger sont d'autres qui accompagnent vos moments romantiques.

Chez les plus jeunes auteurs, vous aimez Les étoiles filantes des Cowboys fringants, Ficelle d'Ingrid St-Pierre, La saison des pluies de Patrice Michaud, Walkie-talkie d'Avec pas d'casque et M'aimerais-tu pareil de 2Frères.

Enfin, il ne faudrait pas mettre de côté Si fragile de Luc De Larochellière, Le répondeur de Dédé Fortin, Rêver mieux de Daniel Bélanger, Les pauvres de Plume Latraverse, 1990 de Jean Leloup, Les aurores de Mara Tremblay, Lindberg de Claude Péloquin et Entr'deux joints de Pierre Bourgault.

Les chansons, vous les écoutez, vous les sentez, vous les intégrez dans votre histoire. Mais aussi et surtout, vous ressentez le besoin de comprendre le sens de leurs mots. C'est par eux qu'elles entrent en vous.

Parmi vos centaines de suggestions, voici cinq grands textes du répertoire québécois.