 La parole aux paroliers: l'ère des mots qui sonnent! 

La chose vous est sans doute arrivée: vous roulez en voiture, vous entendez une chanson, vous la fredonnez gaiement quand, tout à coup, vous vous mettez à vous concentrer sur les paroles. Au bout de quelques couplets, vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien au texte, qu'il est mal construit et que, finalement, il est insipide.

Cette constatation, nous sommes nombreux à la faire. Que faut-il blâmer? Une paresse intellectuelle? Une pauvreté académique? Un manque de formation? Une industrie qui ne souhaite qu'encaisser? Toutes ces réponses sont bonnes.

Et ces réponses nous dirigent vers un constat flagrant: le manque de reconnaissance du métier de parolier. Autrefois prisés et recherchés par les interprètes, ces auteurs étaient la plupart du temps à l'origine d'une oeuvre. C'est d'eux qu'émanait l'idée d'une chanson. «Ce métier est en voie d'extinction», a déclaré Plamondon à divers médias au cours des derniers mois. Selon l'homme aux éternels verres fumés et aux centaines de succès, les chansons sont aujourd'hui signées par des «usines».

À l'agonie ou en pleine mutation, le métier d'auteur de chansons ne peut plus être vu comme avant. Cet avant, Pierre Huet, auteur attitré de Beau Dommage et d'Offenbach-Gerry Boulet l'a bien connu. Le créateur du Géant Beaupré, Un incident à Bois-des-Filion, Montréal et Mes blues passent pu dans porte se souvient d'une époque où des agents représentaient les auteurs.

«Longtemps, il y a eu des éditeurs qui partaient avec des chansons sous le bras et allaient les vendre. Ces gens étaient chargés de trouver des artistes pour interpréter ces chansons. Puis il y a eu l'émergence d'une génération d'artistes qui a voulu tout faire», indique Pierre Huet.

L'arrivée des Beatles et des Rolling Stones dans les années 60 est venue changer les choses. Ce fut le début de la grande époque des groupes. On a appris à travailler autrement. «Mick Jagger, à qui on reprochait qu'on ne pouvait pas entendre ce qu'il chantait, disait que cela n'avait pas d'importance, explique Pierre Huet. Ç'a été le début de l'ère du son et des studios. Les mots ont été relégués au second plan.»

Le pouvoir des paroliers en a alors pris pour son rhume. Tranquillement, celui qui couchait les mots sur papier est devenu un subalterne, celui qui arrive en dernier dans le processus. «Aujourd'hui, il est clair que c'est la musique qui arrive en premier», dit Nelson Minville qui a écrit au cours de sa carrière près de 300 chansons pour lui et une cinquantaine d'interprètes, dont Luce Dufault, Roch Voisine, Brigitte Boisjoli, Renée Martel, Laurence Jalbert, Marc Dupré, Mario Pelchat, Marc Hervieux, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier.

«Dans 90 % des cas, on m'apporte une maquette et un yaourt [des cha-ba-da-ba-da que fait l'interprète sur la musique]. Je dois écrire un texte à partir de cela. C'est une énorme contrainte. C'est la chose la plus difficile à faire quand tu crées une chanson.»

Nelson Minville, qui enseigne l'écriture de la chanson au collège Lionel-Groulx, regrette que le parolier ne soit plus le porteur de la chanson. «Ce n'est pas pour rien que Luc Plamondon a écrit la chanson Des mots qui sonnent. Cela répond à une réalité qu'il a bien connue.»