Sur la table de travail de... Suzanne Myre

À L'EXTÉRIEUR DE LA TABLE

Albums Peanuts

«Les albums de Peanuts m'ont aidée à comprendre le monde et ont contribué à me donner une voix ironique, à comprendre qu'à travers l'humour et un langage simple, on pouvait dire des choses importantes et profondes. Je m'identifie beaucoup à Charlie Brown, qui essaie d'être heureux, mais qui n'y arrive jamais tout à fait.»

Carnets

«Ma mère a perdu son mari à 39 ans et a élevé seule ses quatre enfants. Elle tenait son journal. Je m'attendais à y trouver des choses profondes, mais elle répertoriait plutôt la moindre chose qui se passait dans la journée. Ça m'a rendue tellement triste. C'est sûr que ça va inspirer mon prochain livre.»

Bibelot vintage

«Je l'ai acheté dans un bazar, il me rappelait mes lectures de science-fiction quand j'étais jeune, ainsi qu'Expo 67. Quand je fais bouger les fils et que les boules s'entrechoquent, ça me fait penser à l'intérieur de ma tête. Mes pensées ont le même mouvement, elles se cognent les unes contre les autres!»

Visage de chat

«Un jour, je me promenais dans le bois et j'ai trouvé ce morceau de bois qui avait déjà une forme de tête de chat. Une fois que je fuyais encore l'écriture, je me suis amusée à lui dessiner des yeux avec des pastels. J'aime beaucoup travailler avec des matériaux de la nature.»