La libraire: Camille Toffoli, librairie de L'Euguélionne (Montréal)

Le livre: Mettre la hache - Slam western sur l'inceste, Pattie O'Green, dessins de Delphine Delas (Éditions du remue-ménage, 2015)

Pourquoi? «C'est un choix collectif de tous les employés de la librairie parce qu'on trouve qu'il a une résonance particulière dans le débat entourant la vague de dénonciations d'agressions sexuelles. C'est un témoignage écrit dans un style poétique slam. C'est un livre qui se situe quelque part entre le manifeste, l'essai et le billet de blogue. À notre avis, c'est un des textes les plus efficaces pour expliquer ce qu'est la culture du viol. Il a une dimension littéraire et l'efficacité d'un essai. C'est un genre hybride, caractéristique des textes féministes. Et c'est une prise de parole très forte.»