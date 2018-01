Rentrée littéraire: récolte d'hiver

FICTION ÉTRANGÈRE

Ferrante, de Vigan, Beigbeder... De grands noms de la littérature française et étrangère arrivent sur nos tablettes ces jours-ci. Plus modeste qu'à l'automne, la rentrée littéraire hivernale nous réserve tout de même des valeurs sûres et plusieurs découvertes.

L'amie prodigieuse IV - L'enfant perdue, Elena Ferrante (Gallimard)

En librairie

Quatrième et dernier tome de cette fabuleuse série sur l'amitié entre deux femmes (et, en filigrane, sur presque un siècle d'histoire de l'Italie). Conclusion magistrale d'une grande saga qu'on n'est pas près d'oublier.

Le ministère du Bonheur suprême, Arundhati Roy (Gallimard)

Janvier

Il aura fallu attendre 20 ans pour pouvoir enfin lire un second roman de cette écrivaine et militante indienne qui nous avait donné Le dieu des petits riens (prix Booker 1997). Un roman foisonnant qui nous transporte en Inde, avec des personnages atypiques et attachants. Dire qu'on a hâte de s'y plonger est peu dire.

Les loyautés, Delphine de Vigan (JC Lattès)

Février

L'auteure de Rien ne s'oppose à la nuit nous revient avec un très court roman hyper sensible sur les conflits de loyautés d'un jeune garçon en garde partagée. L'écriture est toujours aussi fine.

Une vie sans fin, Frédéric Beigbeder (Grasset)

Février

Le retour de celui qu'on surnomme le dandy de la littérature française. Beigbeder s'intéresse cette fois-ci à la mortalité - la sienne, la nôtre - et à l'avancée des recherches pour nous en éloigner le plus possible. À mi-chemin entre le roman et l'enquête journalistique.

Le pouvoir, Naomi Alderman (Calmann-Lévy)

Février

Ce roman nous arrive précédé d'une belle publicité: il compte parmi les lectures préférées de Barack Obama en 2017, et comme il ne s'était pas trompé pour Les Furies, on a tendance à lui faire confiance. Ah! et Margaret Atwood aussi a beaucoup aimé.

Les rêveurs, Isabelle Carré (Grasset)

Février

L'actrice française a pris tout le monde par surprise avec ce roman très bien accueilli par la critique qui raconte son enfance un peu bohème.

La punition, Tahar Ben Jelloun (Gallimard)

Mars

Au milieu des années 60, des étudiants sont emprisonnés pendant plus d'un an pour avoir manifesté de manière pacifique. L'auteur était un de ceux-là et raconte les événements de l'intérieur.

Et moi, je vis toujours, Jean d'Ormesson (Gallimard)

Mars

Livre posthume de l'académicien qui nous envoie une sorte de clin d'oeil de l'au-delà.

Phénomènes naturels, Jonathan Franzen (Éditions de l'Olivier)

Mars

Un roman publié la première fois en 1992 et qui reprend les thèmes chers à l'écrivain. L'histoire d'une catastrophe naturelle qui chamboule la vie d'une famille.

Vers la beauté, David Foenkinos (Gallimard)

Avril

On ne sait encore rien du prochain Foenkinos, qui partage sa vie entre la littérature et le cinéma, mais l'annonce d'un nouveau titre de l'auteur de La délicatesse est toujours une bonne nouvelle.