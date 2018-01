L'enfant perdue: l'événement Elena Ferrante

On l'attend depuis longtemps

Il aura fallu attendre presque un an avant de pouvoir plonger dans la suite de la tétralogie L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. C'est long, 11 mois... En entrevue exclusive, par courriel, dans L'Obs (un coup fumant pour l'hebdomadaire français), l'écrivaine explique qu'elle a commencé à écrire cette histoire en 2009. «Développer l'intrigue avec toutes ses ramifications m'a demandé environ un an, a-t-elle confié au journaliste Didier Jacob. Ensuite, j'ai entrepris le travail de révision, et là j'ai découvert avec grand plaisir que, dès la première page, le texte prenait une ampleur nouvelle, il enflait et enflait encore, devenant autre chose. Fin 2010, vu la quantité de pages que j'avais accumulée uniquement pour raconter l'enfance et l'adolescence de Lila et Lena, nous avons opté, la maison d'édition et moi, pour une publication en plusieurs volumes.»

C'est un excellent livre

Comme il fallait être patient pour attendre la sortie de la traduction française, l'auteure de ces lignes a lu ce quatrième tome en anglais. Et vous confirme qu'il est à la hauteur des trois autres. Meilleur, si c'est possible. L'intrigue est toujours aussi prenante, les personnages toujours aussi riches et complexes. En toile de fond, il y a la vie politique italienne, les Brigades rouges, la pauvreté et ses ravages, la violence surtout. On pleure, on rit, on rage. Le seul défaut de ce livre, c'est qu'il s'agit du dernier... Car Elena Ferrante l'a confirmé, il n'y aura pas de suite. Par contre, elle travaille à l'adaptation de L'amie prodigieuse pour la télé, une coproduction de HBO, la Rai et Canal +.