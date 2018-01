Sur la table de... Carole Fréchette

Sur la table

Carnets

«J'écris surtout le matin, en moyenne deux ou trois heures par jour. Écrire c'est aussi réfléchir, lire, prendre des notes dans mon carnet, un Clairefontaine ligné, pas quadrillé, c'est très important. J'écris des esquisses de dialogues et quand ça commence à prendre forme, j'écris à l'ordinateur.»

Listes

«Je suis pigiste et chaque jour, je consacre du temps à ce que j'appelle mon travail de bureau: des notes à écrire, des voyages à préparer, etc. Je fais des listes tout le temps: des listes générales, des listes par thèmes, des sous-listes que je retranscris ensuite. Mon bureau est envahi par les listes.»

Photo de sa petite-fille

«J'ai une fille et une petite-fille, Clémence, qui a 2 ans. C'est très précieux pour moi. C'est une découverte, le bonheur de la grand-maternité. Je ne pensais jamais que ce serait aussi fort, c'est comme être en amour, tu penses tout le temps à cet enfant, tu regardes des photos, des vidéos... [rires]»

Le café Bienvenue chez Welcome

«En 2014, je suis allée deux fois au Burkina Faso pour donner un atelier d'écriture et pour un festival qui a eu lieu durant la semaine où le président est tombé. Ces séjours très intenses m'ont inspiré ma prochaine pièce, Nassara. Et Bienvenue chez Welcome - qui est un petit café - se retrouve dans la pièce. »

Carole Fréchette, une écriture sur le qui-vive

«Ce livre part d'un colloque qui m'était consacré, il y a 10 ans. C'est un vrai privilège de voir que tous ces gens ont passé du temps à comprendre ce que je fais. Ils étudient mon travail comme un objet, mettent des mots sur ce que je fais de manière intuitive. C'est éclairant, même pour moi.»