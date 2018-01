 Catherine Deneuve «à côté de la plaque», selon Leila Slimani 

L'auteure de Chanson douce juge «inopportune» cette défense de la «liberté des hommes à importuner les femmes» et estime que beaucoup de femmes semblent avoir «intériorisé un certain nombre de normes du système patriarcal».

«Je trouve cela dommage, a-t-elle ajouté en entrevue à l'Agence France-Presse. "À côté de la plaque" est l'expression qui me vient. C'est complètement inopportun dans le moment actuel où, vraiment, on est en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire pour la défense des femmes, de leur dignité, de leur liberté sexuelle, de dire non, de dénoncer.»

L'auteure d'un essai sur la vie sexuelle au Maroc affirme ne pas avoir «vu s'abattre sur la France le puritanisme. On continue à se draguer, à s'aimer, à jouer et sans problème. Le fait de dire non, ce n'est pas du puritanisme, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables».

- avec l'Agence France-Presse