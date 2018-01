Mon premier livre

H comme dans honte

Sandra Arely Lopez Cabrera

Son premier livre: le cahier d'exercices Ma 3e année expliquée

C'est la guerre civile qui a poussé Sandra Arely Lopez Cabrera hors du Salvador, il y a 30 ans. À son arrivée au Canada, elle ne connaissait strictement personne. «Je ne savais même pas que ça existait, le français», se rappelle-t-elle. Après plusieurs années à travailler dans des manufactures, elle s'est présentée à CLÉ Montréal alors qu'elle ne parvenait plus à trouver d'emploi. «On demande en entrevue si tu sais lire et écrire. Quand tu réponds non, la porte se ferme. Je cherchais comment donner une meilleure vie à mes enfants», dit-elle. Ses quatre enfants, elle les a élevés seule depuis qu'elle a mis à la porte son conjoint. «C'était difficile, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise, il me maltraitait tout le temps », souffle-t-elle. La mère de famille est fière de maintenant faire partie des groupes avancés à CLÉ. Elle se bat encore contre la gêne de commettre des erreurs devant ses enfants, plus habiles qu'elle en français, et devant des collègues, quand il lui arrive de prononcer «fesses» plutôt que «face». «Il a fallu apprendre à ne pas avoir honte», affirme-t-elle.