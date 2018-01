 Le libraire propose... D'où surgit parfois un bras d'horizon 

La libraire: Manon Trépanier, librairie Alire (Place Longueuil)

Le livre: D'où surgit parfois un bras d'horizon, de Denise Desautels (Éditions du Noroît)

Pourquoi? «Dans ce livre, la poète dresse des inventaires de deuil et de pertes et pose des questions: où désobéir, où partir, où apparaître, où rêver? Contre l'intranquillité, contre les fureurs et les fusillades, Desautels oppose la beauté de son écriture; sa parole est comme un antidote au chaos du monde. L'auteure convoque d'autres écrivains et artistes pour sublimer sa souffrance en nous offrant un propos philosophique dans une langue épurée, poétique et bouleversante de beauté. Un livre profondément humaniste, indispensable pour réenchanter le monde.»