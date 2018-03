Les dix essais québécois de 2017

Le peuple rieur - Hommage à mes amis innus, Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Lux Éditeur

Véritable testament de l'anthropologue préféré des Québécois, ce livre raconte la résilience du peuple innu. Écrit à quatre mains avec sa compagne, l'éditrice Marie-Christine Lévesque.

Toutes les femmes sont d'abord ménagères Histoire d'un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager, Camille Robert, Somme toute

Avant de parler de charge mentale, les femmes revendiquaient la reconnaissance du travail domestique. L'auteure remonte aux sources.

Camarade, ferme ton poste Et autres textes, Bernard Émond, Lux Éditeur

Un appel à la réflexion et au silence de la part du cinéaste qui milite pour une pause dans le brouhaha ambiant.

Le principe du cumshot - Le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels, Lili Boisvert, vlb éditeur

La moitié du duo Les Brutes et animatrice de Sexplora traque les clichés sur la sexualité des femmes et les déboulonne un à un. Original et pertinent.