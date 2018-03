 Alice Zeniter remporte le prix «Liste Goncourt/ Le Choix de la Belgique» 

Le résultat a été annoncé mardi soir à la résidence de France à Bruxelles par l'écrivain franco-belge Pierre-Emmanuel Schmitt, membre de l'Académie Goncourt.

Pour sa deuxième édition en Belgique, dix universités - six francophones et quatre néerlandophones - et plus de 100 étudiants ont participé à l'initiative qui s'inspire d'opérations similaires en Pologne, au Liban, en Roumanie, en Serbie et en Suisse notamment.

À l'instar du Goncourt des Lycéens, le principe consiste pour les étudiants à lire la sélection de romans du Prix Goncourt - en l'occurrence la liste 2017 - puis à désigner collectivement leur lauréat.

Alice Zeniter s'était déjà vu attribuer le 30e prix Goncourt des Lycéens le 16 novembre à Paris pour L'art de perdre (Flammarion), un récit sur les non-dits de la guerre d'Algérie à travers la saga d'une famille de harkis.

La romancière de 31 ans sera invitée à recevoir son prix et à rencontrer les étudiants au premier semestre 2018 à Bruxelles.

Le prix Goncourt, le plus prestigieux de l'édition francophone, a lui été décerné le 6 novembre à Éric Vuillard, pour L'ordre du jour (Actes Sud), sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler.

Il y a un an, c'est Catherine Cusset qui avait été lauréate de la première édition du «Liste Goncourt/Le Choix de la Belgique», pour son roman L'autre qu'on adorait (Gallimard).

Soutenu par l'Académie Goncourt et à vocation annuelle, le prix «Liste Goncourt/Le Choix de la Belgique» a été lancé par l'ambassade de France en Belgique, le bureau Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Alliance française de Bruxelles.