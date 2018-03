L'auteur Ta-Nehisi Coates quitte Twitter

Après avoir été vertement critiqué par le philosophe et militant Cornel West, auteur de Race Matters, l'écrivain Ta-Nehisi Coates a décidé de supprimer son compte Twitter et quitté le réseau social sur ces mots: «Paix à tous, je sors. Je ne me suis pas inscrit pour ça.»

West accuse Coates, étoile montante des lettres américaines, qui vient de publier l'essai We Were Eight Years in Power à propos de la présidence d'Obama, d'être la figure néolibérale de la lutte des Noirs, d'être simpliste dans sa vision de la question raciale, obsédé par les suprémacistes et complaisant envers l'ex-président, dont il omet de remettre en question les politiques envers Israël ou Wall Street.

L'élément bizarre dans tout cela est que le suprémaciste et militant d'extrême droite Richard Spencer a approuvé West sur Twitter, ce que n'ont pas manqué de relever les défenseurs de Coates.

Bref, une querelle intellectuelle à suivre.