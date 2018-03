 Jean-Martin Aussant: donner au Québec l'ambition de ses moyens 

Il l'a souvent répété: Jean-Martin Aussant pense revenir en politique un jour. Dans l'essai La fin des exils, il lance un appel pour une prise en main collective. Et il présente des mesures pour lutter contre les inégalités économiques et les dommages à l'environnement. Entretien avec le directeur général du Chantier de l'économie sociale.

Vous lancez un appel pour le collectif alors que nous vivons dans un monde individualiste. Comment pouvez-vous être optimiste pour la suite des choses?

Le Québec a ses propres réalités historiques et culturelles. C'est un îlot linguistique et c'est une société progressiste et sociale-démocrate assez unique dans les Amériques. Le Québec est différent dans sa façon d'être. Et ça lui donne un potentiel fantastique. Il y a encore du travail à faire, mais les inégalités de richesse y sont moins grandes. En plus, les jeunes que je rencontre ont une pensée collective extrêmement développée. Plusieurs ont le réflexe de lancer des projets d'entrepreneuriat collectif. Ce type d'entreprises (coops, OBNL) répartit la richesse en chemin. Bref, le modèle québécois a développé quelque chose qui tient compte du collectif.

Au fil de l'essai, vous présentez des propositions concrètes. Choisissez un exemple.

Pensons au salaire des dirigeants des grandes entreprises. C'est insensé que des gens accumulent pour eux-mêmes l'équivalent de ce que possèdent des milliers de familles en termes d'actif et de patrimoine. Il faut limiter la rémunération excessive de ces dirigeants. Il faut légiférer sur cette inégalité. Si on a une idée de génie, ou si on travaille plus fort que le voisin, c'est normal d'être plus prospère. Mais pas dans de telles proportions. J'espère que les sociétés vont limiter ça dans un contrat social. Les inégalités économiques sont une forme de violence qui mène à des conséquences néfastes pour les sociétés.