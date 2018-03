Beaux livres: nos coups de coeur

Romy SchneiderLes années passent et Romy Schneider est toujours aussi actuelle: l'incarnation même de la femme libre, amoureuse, indépendante, intense. Son histoire est intimement liée à celle du cinéma français, comme nous le rappelle ce magnifique livre riche en images. Isabelle Giordano, qui la connaît et l'adore, signe les textes.

Romy Schneider, film par film. Isabelle Giordano. Gallimard, 256 pages, 74,95 $.

ÉrotismeDans un écrin luxueux sont regroupées pas loin de 200 oeuvres - gravures, estampes, tableaux - signées par de grands maîtres tels Lucian Freud, Picasso, Turner ou Courbet - et jugées érotiques à un moment ou l'autre de l'histoire de l'art.

L'art de l'érotisme. Collectif. Phaidon, 272 pages, 110 $.

Hugo PrattLe père de Corto Maltese avait la passion des livres. Ce coffret rassemble trois auteurs qu'il affectionnait particulièrement: Rimbaud, Kipling et Baffo. On y retrouve trois recueils de textes et dessins, avec une préface de Dominique Petitfaux, spécialiste de l'oeuvre de Pratt. Les connaisseurs apprécieront.

La vraie vie est un songe. Voyages avec Rimbaud, Kipling et Baffo. Le Tripode, 296 pages, 89,95 $.

Orient ExpressNombreux sont ceux qui ont rêvé de s'offrir un périple dans ce mythique train, décor dans lequel Agatha Christie a planté son célèbre meurtre. Cabines luxueuses, boiseries, cristaux, service digne des plus grands hôtels... tout contribuait à faire du voyage entre Paris et Constantinople une expérience inoubliable.

Orient Express - De l'histoire à la légende. Préface de Kenneth Branagh. G. Picon (texte) et B. Chelly (photos). Albin Michel, 260 pages, 74,95 $.