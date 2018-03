 Textos et littérature: je texte, donc j'écris 

Un rythme différent

Au Canada comme aux États-Unis, les applications mobiles qui permettent de lire de courts récits racontés sous forme de textos, les chat fictions, sont de plus en plus populaires. L'application Hooked, par exemple, avait été téléchargée 20 millions de fois l'été dernier. Ses utilisateurs : des jeunes de 25 ans et moins pour la plupart.

Au Canada, la plateforme Wattpad a poussé le concept un peu plus loin: elle permet d'insérer des extraits audio et vidéo et offre aux lecteurs de choisir la fin qu'ils préfèrent. Jusqu'ici, ces applications sont davantage reconnues pour leur côté divertissant que pour la qualité des récits publiés.

Professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, Bertrand Gervais observe quant à lui dans les textes une résurgence de la phrase brève, des fragments, de la poésie aussi. «Je vois beaucoup de formes syncopées, souligne-t-il. Les dialogues sont insérés dans les textes, on ne fournit plus le contexte, car avec le texto, le contexte est implicite.»

«Il y a des effets de langage et des raccourcis qui me rappellent les débuts du courant minimaliste dans la littérature des années 60.»

Il n'est pas le seul à remarquer ces changements, aussi subtils soient-ils. «Les courriels nous avaient déjà préparés à une nouvelle expression plus abrupte et directe, note pour sa part Olga Duhamel, directrice littéraire à la maison d'édition Héliotrope. Certains auteurs en font vraiment quelque chose, sur les réseaux sociaux notamment, on voit que l'expression s'affine chez certains, qui sont ensuite avec leur texte davantage dans l'assemblage de fragments. Est-ce une conséquence du texto? Peut-être. De toute cette technologie de la communication rapide, assurément.»

Olga Duhamel souligne au passage que des auteurs comme Alice Michaud-Lapointe, Martine Delvaux et Kevin Lambert ont été influencés, peut-être malgré eux, par cette forme brève de communication. «Chez ces auteurs, la messagerie instantanée et le courriel façonnent à mon sens discrètement et même inconsciemment la forme.»

Une forme ludique

Si chez certains auteurs l'influence du texto est discrète, chez d'autres, elle est tout à fait évidente. Auteure depuis peu - elle a publié son premier roman en 2013 -, Geneviève Guilbault publie la série Textos et cie, une série de romans destinés aux jeunes de 10 ans et plus dans laquelle le texto est au coeur du récit.

«Le texto permet d'alléger le texte, de jouer avec le rythme», explique cette ancienne éducatrice en garderie qui vit maintenant de sa plume.

«Les textos sont une partie importante de la vie des jeunes, mais pas question de modifier l'orthographe ou d'utiliser des abréviations [dans ses livres]. Je trouvais important de conserver la qualité littéraire.»

Geneviève Guilbault n'avait jamais envoyé de texto lorsqu'elle a lancé sa série. «J'ai dû demander à mes enfants de m'expliquer, raconte-t-elle en riant. Dans mes romans, je les utilise pour faire progresser l'action ou mettre en scène des discussions entre des personnages.»

Les textos sont reproduits graphiquement sur les pages du roman, ce qui plaît beaucoup aux jeunes lecteurs, affirme l'auteure de Textos et cie. «Les jeunes aiment ça et les parents aussi, précise-t-elle. Ils me disent que leurs enfants voient souvent un roman comme quelque chose d'intimidant. Or quand ils constatent qu'il y a des pages plus aérées avec des textos et une mise en page dynamique, ça les rassure.»