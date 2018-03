Lettre d'amour aux Innus

La réconciliation, un mot à la foisLa journaliste et auteure Mélanie Loisel a grandi à Fermont, sur la Côte-Nord, pas très loin de la réserve où a vécu Marly Fontaine, aujourd'hui artiste multidisciplinaire. Quelques kilomètres séparaient les deux jeunes femmes qui ne s'étaient jamais croisées jusqu'à ce qu'une amie les présente l'une à l'autre. Puis Marly a raconté sa vie à Mélanie, une vie marquée par la blessure des pensionnats qui ont complètement brisé les communautés autochtones, engendrant un cycle de violence et de maltraitance. Résultat: un livre poignant et captivant écrit au «je», et qui nous fait comprendre la réalité innue de l'intérieur.

Comment est née l'idée de ce livre?

Mélanie Loisel: En mai dernier, une amie commune m'a raconté qu'une jeune Innue de ma région s'était fait tatouer son numéro de bande sur le bras [dans le cadre de son projet de fin d'études, Marly Fontaine s'est fait tatouer les chiffres, tels les déportés juifs portant leur matricule de prisonnier après l'Holocauste]. Je n'en revenais pas. Je trouvais que c'était un geste brutal, provocateur, et je me suis dit: il doit y avoir une histoire et une réflexion derrière ce geste, car c'est quand même un statement. J'ai donc cherché à rencontrer Marly et ça s'est fait dès le lendemain. Lorsqu'elle m'a raconté son histoire, j'ai réalisé qu'elle était universelle et très représentative de ce que les femmes autochtones vivaient. Elle la racontait avec ses mots, à sa façon. Je me suis dit: c'est cette voix-là qu'on n'entend jamais. J'étais allée dans plusieurs réserves autochtones à travers le pays, j'avais suivi des cours de droit autochtone, mais là, pour la première fois, Marly me faisait prendre conscience que les pensionnats étaient à l'origine des problèmes sociaux qui perdurent. Elle apportait un éclairage nouveau, mais aussi un espoir et une vitalité...

Marly Fontaine: C'est la première fois que je t'entends dire ça... Que tu as été conscientisée par rapport aux pensionnats...

M.L.: J'ai grandi à Fermont, mais je n'avais jamais entendu parler de l'histoire des autochtones, à part les batailles d'Algonquiens contre les Blancs dans les cours d'histoire [rires]. La seule chose que j'entendais dire, c'est: «On est allés au hockey, les Blancs se sont battus contre les Indiens», ou «Le train de Labrador à Sept-Îles a encore pris douze heures au lieu de huit parce que les Indiens sont débarqués...» Ce sont les vrais mots qu'on employait, ce sont les histoires qu'on entendait... Mais au fond, on parlait de la nation innue, c'était le grand-père de Marly qui allait à son camp entre Sept-Îles et Schefferville. Quand je roulais sur la 138, derrière les épinettes, il y avait toutes ces histoires que je ne connaissais pas. Il fallait que cette histoire soit racontée.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez relu ce que Mélanie avait écrit?

M.F.: J'étais contente, surprise, honorée, mais effrayée aussi. Je n'avais pas la prétention de dire: mon histoire doit être racontée, mais je me rends compte que mon histoire touche beaucoup de personnes qui se sentent concernées, des femmes et des hommes qui me remercient aujourd'hui d'avoir pris la parole. Ils m'encouragent, ils ont l'impression que cette histoire c'est leur histoire. Le livre permet de mieux comprendre et c'est exactement ce que je veux faire avec mon art. Je veux changer le monde.

Dans votre livre, vous parlez de votre enfance, de votre famille, des violences que vous avez subies, du fait que vous étiez déconnectée de votre propre culture. Avez-vous peur des réactions de votre entourage?

M.F.: C'est sûr qu'il y a des choses très personnelles dans ce livre. Je parle de mon père qui a agressé ma mère et de ma naissance qui est le résultat de ce viol. Ma famille ne le sait pas. Or ma mère est retournée avec lui... J'ai peur de la réaction de mon frère quand il apprendra que son père a agressé sa mère. Disons que le livre est plus effrayant que satisfaisant. Il y a aussi quelqu'un qui l'a lu et qui m'a dit qu'elle avait été elle aussi agressée par le même homme. Ce n'est pas nécessairement le côté de ma vie que je voulais mettre en valeur, mais c'est ce qui ressort. Je me disais qu'avec le mouvement #MoiAussi, les femmes autochtones allaient se sentir interpellées, mais non, c'est une autre réalité qui n'est pas la même.

M.L.: Il faut avoir beaucoup de courage pour aller sur la place publique et parler du tabou qui persiste depuis des générations et ce que ça suscite. Dans mon entourage aussi, le livre soulève des questions, des interrogations. Tout le monde m'en parle. En l'écrivant, on ne voulait absolument pas être moralisatrices ou mélodramatiques. Ce livre a été écrit par une Blanche et une Innue afin qu'il prépare la voie à la réconciliation.

Votre livre arrive au moment où se tient l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Que pensez-vous de cette enquête?

M.F.: C'est bien qu'il y ait une enquête, on reconnaît qu'un problème existe, on le met en lumière. Mais c'est triste de voir que ça n'avance pas. Le système est fait pour les Blancs et il y a un petit côté colonialiste à tout ça. Au lieu de s'adapter au monde autochtone, on s'adapte aux Blancs.

M.L.: On impose une forme à cette enquête qui ne convient pas à leur façon de faire ni à leur rythme. On ne veut pas prendre les autochtones en considération. Je me dis qu'on ne connaîtra peut-être jamais l'histoire des femmes assassinées ou disparues, mais il y a celles qui restent et qui sont vivantes. Elles ont des choses à dire. Marly a choisi de vivre, elle est là aujourd'hui, c'est elle qu'on doit écouter, car on n'a pas écouté les autres.

Que vouliez-vous accomplir avec ce livre?

M.F.: Je voulais apporter de l'espoir. J'essaie de conscientiser les gens et de leur dire: on n'est pas de mauvaises personnes avec un mauvais fond, on est juste un peuple brisé qui essaie de survivre. Arrêtez de nous juger. Regardez et comprenez. Dans mes performances, je joue sur les émotions pour que les gens comprennent ce que je vis, ce que je ressens. C'est un peu la même chose avec le livre.

M.L.: J'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant pour vrai, en fonction de mes valeurs. On n'oubliera pas ce qui s'est passé. On avait des préjugés l'une envers l'autre et on y est arrivées, alors les autres aussi le peuvent. On ne se connaissait pas, on a pris la peine de se parler et de s'écouter et on est devenues des amies.

Ma réserve dans ma chair - L'histoire de Marly Fontaine. Mélanie Loisel. Fides.