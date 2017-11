 David Chariandy remporte le Rogers Writers' Trust Fiction 

Brother, publié par la maison d'édition McClelland & Stewart, raconte le passage à l'âge adulte de deux frères qui font face à la violence et aux préjudices dans un complexe de logements de Toronto pendant l'été de 1991.

Les membres du jury ont sélectionné le livre de David Chariandy après avoir lu les 141 romans et nouvelles en lice pour le prix.

Ils ont salué «l'écriture lyrique éblouissante, le rythme parfait et l'humour inattendu» de l'auteur.

Le prix Hilary Weston Writers' Trust pour les livres non-romanesques est allé au médecin et écrivain de Toronto, James Maskalyk pour son livre Life on the Ground Floor: Letters from the Edge of Emergency Medicine, qui présente les salles d'urgences dans différentes cultures.

Son travail fut inspiré de ses expériences à Toronto et à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La nouvelle de Sharon Bala, Butter Tea at Starbucks, a pour sa part reçu le prix Writers's Trust/McClelland & Stewart Journey, qui est offert aux auteurs de la relève dont le travail a été publié dans un magazine littéraire du Canada.