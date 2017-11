 Jonathan Safran Foer: «je» peut-il survivre à «nous»? 

Jonathan Safran Foer, l'un des écrivains américains les plus brillants de sa génération, a connu un immense succès avec Extrêmement fort et incroyablement près. Onze ans plus tard, il nous revient avec son troisième roman, Me voici, le récit d'un couple qui se délite sur fond de crise d'identité personnelle et planétaire. La Presse s'est entretenue avec lui.

La vie de couple

Le couple peut-il survivre au quotidien? Celui de Julia et Jacob Bloch est à la fois drôle et usant: il travaille à la rédaction d'une série pour HBO, elle est architecte et décoratrice d'intérieur, travaille en dilettante et consacre ses énergies à la gestion de la maison et de la vie familiale. Ils ont trois garçons, un chien dont Julia n'a jamais voulu et qui fait ses besoins un peu partout dans la maison (devinez qui ramasse). Deux parents qui forment une équipe du tonnerre, mais qui, sur le plan personnel, s'éloignent comme deux icebergs à la dérive. Leur incapacité à communiquer, à partager leurs inquiétudes et leurs fantasmes mine leur couple.

L'amour et nos idéaux peuvent-ils survivre aux enfants et au tourbillon de la vie familiale? «C'est difficile, mais ce n'est pas impossible, répond Jonathan Safran Foer, joint au téléphone à Paris. Ça demande une vigilance constante et du travail, mais ce n'est pas impossible. La preuve, c'est que des gens le font. Dire que la vie de famille tue le couple, c'est comme dire qu'une piscine nous noie. Je répondrais: "Seulement si vous ne remontez pas à la surface pour prendre l'air ou si vous ne savez pas nager..."»

L'identité juive

Parallèlement à la déconfiture conjugale de Julia et Jacob, Jonathan Safran Foer réfléchit à la judéité à travers, entre autres, le personnage d'Isaac, le grand-père de Jacob. Quel sens donner aux traditions et à la transmission dans une famille juive qui pratique plus ou moins? Que représente Israël pour un Juif américain? Quand un séisme détruit le pays et que se profile la menace d'un conflit dans la région, le premier ministre d'Israël demande à la diaspora de participer à l'effort de guerre. Jacob répondra-t-il: «Me voici»?

Internet

Les réseaux sociaux et l'internet jouent un rôle important dans le roman de Jonathan Safran Foer. Comme dans trop d'histoires d'infidélités, c'est à cause d'un texto que Julia découvre le second téléphone portable de son mari, téléphone avec lequel il envoie des messages sulfureux à une collègue de travail. En parallèle, leur fils Sam passe beaucoup trop d'heures devant son ordinateur à jouer à Other Life (un clin d'oeil à Second Life), un monde virtuel dans lequel on existe par l'entremise d'un avatar. «Les réseaux sociaux sont un mode très primaire de communication, note Foer. C'est comme une fête costumée. On y va, car il y a un côté libérateur; on peut exister sous un autre jour. Ce n'est pas vraiment nous derrière cette personnalité.»