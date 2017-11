 Livres et frissons: que lisent ceux qui nous font peur? 

Sébastien Diaz, animateur et réalisateur de la websérie Terreur 404

Simetierre (1983) de Stephen King

«Une famille en deuil d'un jeune enfant décide de l'enterrer dans un cimetière indien qui ramène les morts à la vie... On a beaucoup parlé du It de Stephen King avec le succès entourant le film sorti cet automne, mais pour moi, Simetierre demeure son chef-d'oeuvre. Une oeuvre noire comme la nuit sur le deuil et la culpabilité que l'auteur a lui-même voulu jeter à la poubelle, tellement il trouvait son manuscrit défaitiste et déprimant. Une réflexion sur la mort qui m'a empêché de dormir autant que le film que Mary Lambert en a tiré en 1989, véritable traumatisme cinématographique qui demeure le seul film à me terroriser encore aujourd'hui.»

Nightmare at 20,000 Feet (1984) de Richard Matheson

«Avant les Clive Barker, Stephen King et Patrick Senécal, il y a eu leur maître à penser, l'Américain Richard Matheson, roi de la nouvelle à faire frémir. Matheson a non seulement signé des classiques de la science-fiction et de l'horreur, c'est aussi lui qui a scénarisé les meilleurs épisodes de la mythique série Twilight Zone. Sa spécialité? L'épouvante qui débarque dans notre banal quotidien. Avec lui, un vol en avion vire au cauchemar, et un week-end en amoureux dans un gîte romantique se termine de façon mortelle.»

Troupe 52 (2016) de Nick Cutter

«Mon coup de coeur littéraire de l'année, qui raconte comment la sortie plein air d'une bande de scouts sur une île canadienne isolée est perturbée par l'arrivée d'un homme atteint d'un étrange virus. Un roman gore et viscéral qui rappelle les vieux films de body horror de David Cronenberg.»