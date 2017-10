 France: les 45 000 exemplaires du livre Recettes pompettes au pilon 

La directrice des éditions Michel Lafon devait lancer en novembre le livre Recettes pompettes, tiré de l'émission du même nom diffusée à V, avec une grosse photo de l'animateur déchu sur la page couverture.

Mais l'actualité l'a forcée à revoir ses plans : aucun des 45 000 exemplaires, tout juste imprimés, ne sortira tel que prévu au Québec.

«Pour nous, c'est pure perte. Mais on n'a pas le choix. Les libraires ne le prennent pas. Et on a eu 350 présentoirs annulés dans les marchés IGA et Metro», lance l'éditrice, rencontrée mardi dans ses bureaux de Neuilly, en bordure de Paris.

Mme Lafon ne cache pas sa déception. Ni son désarroi. Sur le plan financier, elle admet que cette situation lui cause bien des maux de tête.

«Les dommages collatéraux de cette affaire sont très importants pour les employés de Salvail & Co, mais aussi pour des entreprises comme la mienne. Comment anticiper ce genre d'événement?»

Manque de chance ou ironie du sort : Mme Lafon devait aussi publier, en avril prochain, une autobiographie de Gilbert Rozon. Mais cette fois, l'éditrice a pu prévenir le désastre en stoppant le projet avant qu'il ne soit trop tard.