Margaret Atwood reçoit le prix Franz Kafka

«Ce prix est tout à fait spécial pour moi car le premier essai indépendant que j'ai écrit portait sur Franz Kafka, dans les années 1950», a confié la romancière de 77 ans à l'AFP. «J'ai lu à cette époque-là, non seulement la biographie de Franz Kafka mais tout son oeuvre et je m'en souviens très bien».

Traduite dans une cinquantaine de langues, Margaret Atwood est l'auteure de 17 romans, de sept livres pour enfants et de près de deux douzaines de recueils de poésie.

Dans son roman le plus connu, La servante écarlate (The Handmaid's Tale), elle décrit un futur apocalyptique d'une société dominée par une secte qui transforme les femmes fertiles en esclaves sexuelles.

Cet ouvrage de science-fiction publié en 1985 a inspiré un film, un ballet, un opéra et une série télévisée.

Parmi ses ouvrages les plus appréciés figurent aussi La femme comestible (The Comble Woman, 1969), L'oeil du chat (Cat's Eye, 1988), The Robber Bride (1993) et Le dernier homme (2003).

Unique prix littéraire international décerné en République tchèque, le prix Franz Kafka, créé en 2001, porte le nom de l'écrivain pragois d'expression allemande et de religion juive Franz Kafka (1883-1924).

Parmi les lauréats du prix doté de 10 000 dollars figurent notamment l'Américain Philip Roth (2001), le Japonais Haruki Murakami (2006), le Français Yves Bonnefoy (2007), l'Israélien Amos Oz (2013) et le Tchèque Vaclav Havel (2010).