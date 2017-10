L'ouvrier, ce héros romanesque

Les nouveaux visages du travailleur

Nous avons demandé à deux spécialistes ce qu'est devenue la figure de l'ouvrier dans la littérature contemporaine, où l'on constate un retour du roman social, comme le roman de Sorj Chalandon en France ou, ici, Le plongeur de Stéphane Larue. Et on dirait bien que les transformations du monde du travail transforment même le roman.

De l'usine à la désindustrialisation

La condition ouvrière a déjà eu ses lettres de noblesse. On n'a qu'à penser aux romans de Zola (Germinal), Dickens (Les temps difficiles) ou Steinbeck (Les raisins de la colère). Qu'en est-il aujourd'hui? «Le travail n'a pas disparu de la littérature, mais il se présente sous d'autres formes, explique le professeur de littérature à l'Université de Montréal Pierre Popovic. C'est un peu comme la folie. À l'époque romantique, nous avions le mot "mélancolie", ensuite sont venus les mots "hystérie", "névrose", etc. Pour le travail, c'est la même chose, du milieu du XIXe siècle jusqu'à Sartre, plusieurs noms désignent le spécimen: ouvrier, prolétaire, employé, mais une caractéristique traverse l'ensemble, et c'est le fait que le travail est vu comme un projet collectif. Cette espèce de continent est en train de s'effriter à cause d'un phénomène majeur lié à la mondialisation et la désindustrialisation. La forme même du travail change, d'où des expressions comme "l'ouvrier doit être mobile, flexible"... Toute une série de choses nouvelles font que le travail est devenu problématique.»

Des images qui ont la couenne dure

Selon la docteure en littérature Anne-Marie David, les grands romans français du XIXe siècle ont jeté les bases de la représentation de l'ouvrier, mais sa figure a commencé à s'effacer progressivement après la Seconde Guerre mondiale. «L'importance symbolique de l'ouvrier a baissé dès lors que la figure ne représentait plus aussi fortement l'espoir révolutionnaire selon les grandes idéologies du XXe siècle. Tout le monde est devenu salarié, ça s'est banalisé, il y a eu une augmentation assez générale du niveau de vie, si bien que les conditions matérielles de l'ouvrier n'étaient plus si distinctes des autres groupes de la société. C'est un peu comme si la figure perdait de son particularisme dans les représentations.» Mais ce qui l'étonne est que la littérature du travail aujourd'hui conserve une imagerie ancrée dans le XIXe siècle: l'usine, la chaîne de montage, les mains abîmées du travailleur... «Les représentations mentales que l'on se fait du travail sont toujours très manuelles, note-t-elle. Lorsqu'on interroge les gens dans la rue sur ce qu'il est pour eux, l'image qui ressort est quelqu'un qui travaille de ses mains.»

Le chômeur et le SDF

Avec le chômage de masse, le monde du travail est aussi devenu le monde du «non-travail». Et de nouveaux personnages deviennent emblématiques de cette situation, révèle Pierre Popovic. «Ce qui vient en premier lieu quand on parle du travail, ce n'est plus l'ouvrier ou le prolétaire, mais le chômeur et l'itinérant. Pas mal de textes mettent en scène des SDF, comme récemment avec Vernon Subutex de Virginie Despentes, qui est une remarquable analyste de l'état social contemporain.» Rejetés hors du marché de l'emploi, ils permettent d'avoir un regard autre sur une société où l'on est très défini par ce que l'on fait. À cela, on pourrait ajouter de nouvelles formes d'aliénation non par l'exploitation du prolétaire, mais par des emplois absurdes et la précarité. «Le chômeur lui-même est devenu suspect, observe Popovic. Il y a deux façons globales de le considérer: de façon morale - toujours soupçonné de frauder - et de façon statistique, comptable, ce qui est très abstrait. C'est contre ces représentations morales et abstraites que les écrivains essaient de réagir, de montrer qu'il y a de la chair humaine là-dedans. Un exemple très fort est Chroniques d'une branleuse d'Anne David, qui reprend l'injure faite aux chômeurs.»

Statut précaire, littérature éclatée

Anne-Marie David croit qu'un roman comme Germinal d'Émile Zola ne pourrait être écrit aujourd'hui. «Il dressait une situation de travail au complet, des mineurs aux propriétaires en passant par les gérants, mais aujourd'hui, plus personne ne sait à qui appartiennent les entreprises. Les étapes de production sont situées sur différents continents, on n'a plus de panorama comme ça. Cette expérience fragmentée et éclatée du travail se reflète dans la forme des textes contemporains tout en ayant une imagerie commune à Germinal. On y a toujours l'impression que les personnages n'ont plus aucune prise sur le travail, dans des environnements hostiles et déshumanisants. Comme si les gens ne se trouvaient plus opposés au patron, mais les uns aux autres.»

«Les écrivains renoncent à la forme de la tradition réaliste pour raconter cette expérience nouvelle, résume Pierre Popovic. Le récit fragmenté correspond bien à l'expérience du temps, quand on n'a plus de projet. Par exemple, ce qui se passe après la perte d'un emploi. Un roman très fort là-dessus est C.V., roman de Thierry Beinstingel, qui est structuré comme un C.V.»

Le job de l'écrivain

Puisqu'on parle de travail, quel est donc celui de l'écrivain, dans la société? «On n'a jamais vu un roman qui changeait le monde, note Pierre Popovic, mais la littérature aura à faire son devoir de critique. Un nouveau thème qui sera sûrement abordé et qui se produit un peu partout est la réforme du Code du travail, son assèchement. Tout ce qui menace le progrès social qui a été porté par la modernité. Si c'est pour revenir à une sorte de servage où les travailleurs sont là pour servir de bétail, je pense qu'il va y avoir des problèmes sociaux très graves. Et la littérature va continuer de faire sa job.»

Anne-Marie David constate un intérêt renouvelé des auteurs pour les questions politiques. «Le travail cristallise les tensions sociales et politiques, c'est assez évident dans les textes, dit-elle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas s'épuiser, puisque la réalité sociale est là et qu'elle semble durable.»