 La Banque Scotia dévoile les finalistes du prix Giller 2017 

Rachel Cusk, qui s'était retrouvée parmi les finalistes en 2015 pour Outline (Disent-ils), a été sélectionnée cette année pour son roman Transit.

Michael Redhill avait quant à lui été finaliste pour Martin Sloane en 2001. Il est dans la course cette année pour Bellevue Square.

De son côté, Eden Robinson avait été finaliste pour Monkey Beach (Les esprits de l'océan) en 2000 et est en lice pour Son of a Trickster en 2017.

Les finalistes incluent également Ed O'Loughlin pour Minds of Winter et Michelle Winters pour I Am a Truck.

Le prix de 100 000 $ récompense l'auteur du meilleur roman ou du meilleur recueil de nouvelles canadien, publié en anglais. Chacun des finalistes recevra 10 000 $.

Le prix a été créé par Jack Robinovitch en 1994, année ayant suivi le décès de sa femme, la journaliste littéraire Doris Giller.

Jack Rabinovitch est mort en août dernier à l'âge de 87 ans.

Le gagnant de cette année sera dévoilé le 20 novembre, lors d'une cérémonie à Toronto.

Le jury de cinq membres a choisi les finalistes parmi les 112 livres soumis.

L'an dernier, le prix avait été remporté par Madeleine Thien, une résidante de Montréal, pour son roman Do Not Say We Have Nothing.