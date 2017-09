 Renaud-Bray fait l'acquisition du distributeur Prologue 

L'important réseau de librairies Renaud-Bray annonce vendredi l'acquisition de Prologue, un diffuseur et distributeur indépendant majeur de livres au Québec, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Groupe Renaud-Bray assure que Prologue demeurera une entité distincte.

Prologue, qui compte quelque 170 employés, est un partenaire de plus de 200 éditeurs du Québec et du Canada, ainsi que de France, de Belgique, d'Allemagne et de Suisse.

Le président de Renaud-Bray, Blaise Renaud, estime que cette acquisition permettra de garantir une diversité dans le secteur de la distribution où s'est opérée une concentration importante au cours des dernières années

Groupe Renaud-Bray regroupe notamment les librairies Renaud-Bray, Archambault, Olivieri et Paragraphe.