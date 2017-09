Bryan Perro: ma vie en livres

L'auteur et éditeur Bryan Perro est l'un des six porte-parole des Journées de la culture, qui se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre. S'il participe lui-même à deux événements, ce sont 3000 activités gratuites qui auront lieu partout au Québec pendant ces trois journées. Nous en avons profité pour lui demander de nous parler de sa vie en livres.

Votre premier souvenir de lecture?«Ma grand-mère maternelle, qui, chaque semaine, m'achetait le Pif Gadget. C'est par cette revue que j'ai commencé à lire et que j'ai fait la rencontre de Rahan, mon premier héros de bande dessinée. Ce fut également une ouverture sur le monde, grâce aux reportages de jeunes, notamment en Afrique ou en Océanie, qui présentaient leur quotidien.»

Le livre qui a changé votre vie?«Moby Dick de Herman Melville. J'ai compris la petitesse de l'homme et l'humilité qu'il faut avoir devant la force de la nature. Il y a de grandes leçons à apprendre de ce capitaine Achab, consumé par sa rage contre Dieu et sa création, qui décide d'entraîner avec lui son équipage dans une chasse sans lendemain.»

Le livre qui est sur votre table de chevet en ce moment?«Dépasser l'horizon de Mylène Paquette. J'aime les grandes aventures! Après avoir travaillé sur la traversée de l'Antarctique en solo de Frédéric Dion dans un livre, puis une oeuvre théâtrale, je cherchais une autre aventure pour me faire rêver. Cette grande traversée m'est apparue comme la suite logique de mon intérêt pour les aventuriers.»

Le livre que vous relisez souvent?«Écriture - Mémoire d'un métier, de Stephen King. Métier oblige! Dans ce livre, l'auteur dévoile ses trucs, ses méthodes et ses inspirations pour l'écriture de ses univers. Sans pudeur, il raconte sa vie et insiste sur le maillage entre réalité et fiction.»

Le livre que vous n'avez jamais lu, vous ne savez pas pourquoi?«Harry Potter... Pourtant, ce serait logique! Va savoir! Chaque fois, je me disais: "Ah oui, je dois lire ça!" Chaque fois que j'en ai eu la chance, j'ai lu autre chose. Potter ne semble pas entrer dans mon agenda de lecture facilement.»

Le livre que vous avez l'intention de lire cet automne?«Corto Maltese - Les Celtiques. J'aime les traits d'Hugo Pratt, l'univers noir et blanc aussi. La bande dessinée est un art en soi et elle me fascine. Depuis la lecture de Maüs, je cherche les univers riches comme ceux de Chabouté ou encore de François Lapierre, Michel Viau ou d'autres Québécois. C'est là, dans les phylactères, que vient me retrouver le Pif Gadget de mon enfance.»