L'actualité des livres

L'art de perdre mène la courseUn roman se détache déjà du lot dans la course aux nombreux prix littéraires français : L'art de perdre (Flammarion) d'Alice Zeniter, dans lequel l'auteure raconte l'exil de sa famille originaire d'Algérie. Ce roman a déjà remporté deux prix : celui des libraires de Nancy et des journalistes du Point, ainsi que le prix littéraire du Monde. L'art de perdre est également au nombre des finalistes des prix Goncourt et Renaudot.

Les Dimanches du conte ont 20 ans

Pour souligner leur 20e anniversaire, Les Dimanches du conte ont concocté une belle programmation qui se déclinera jusqu'à la fin mai. Parmi les soirées qui vaudront sans doute le détour au cours des prochaines semaines : une soirée en hommage à la conteuse innue Joséphine Bacon en compagnie de Rodney Saint-Éloi, Violaine Forest et José Acquelin (12 novembre), ainsi qu'une soirée mettant en vedette trois grosses pointures du conte au Québec, soit Alain Lamontagne, Michel Faubert et Jocelyn Bérubé (3 décembre).

Les Dimanches du conte ont lieu toutes les semaines à 19 h 30 au bar Le Jockey, rue Saint-Zotique.

EN LIBRAIRIE CETTE SEMAINE

Routes secondaires (Québec Amérique), d'Andrée A. Michaud

Les fantômes du vieux pays (Gallimard), de Nathan Hill

La beauté des jours (Actes Sud), de Claudie Gallay

Survivance - Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français (Boréal), de l'historien Éric Bédard

Lancement très attendu de What Happened (Simon & Schuster) par l'ex-secrétaire d'État et candidate déchue à la présidence des États-Unis Hillary Rodham Clinton

À L'AGENDA