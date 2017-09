 Le Carré retrouve son héros Smiley dans un nouveau roman 

L'ouvrage, sorti jeudi en librairie, revient sur l'opération menée dans «L'Espion qui venait du froid», premier grand rôle de Smiley, contre les services est-allemands de la Stasi au début des années 1960. Une opération marquée par la mort d'un agent et d'une femme qu'il tentait de faire passer à l'Ouest.

Dans ce nouvel opus, son ancien adjoint Peter Guillam est sorti de sa retraite pour rendre des comptes, les enfants des victimes ayant lancé une action en justice contre les services secrets pour obtenir réparations et excuses. Derrière Guillam, c'est Smiley - dont les actes sont réexaminés par une nouvelle génération - qui est visé.

Pour l'occasion, John Le Carré a fait une rare apparition publique jeudi soir pour animer au centre culturel Southbank de Londres une «Soirée avec Smiley», son proche, presque ami, voire son double.

«On ne peut pas créer une personne sans y mettre quelque chose de soi», a-t-il déclaré devant une audience comble. La conférence était retransmise en direct dans plus de 200 salles de cinéma à travers le Royaume-Uni au bénéfice de Médecins sans frontières.

Anti-Brexit

«Smiley sera toujours un peu plus âgé et plus sage que moi», a souligné l'auteur qui aura 86 ans en octobre.

Mais leurs idées politiques, elles, se confondent. «C'est une période tellement difficile pour écrire, avec le Brexit que j'abhorre et Trump que j'abhorre aussi. Ce que nous voyons, c'est une Europe prise entre deux feux, les règles démocratiques assaillies des deux côtés de l'Atlantique. C'est très dur à avaler pour Smiley», avait-il expliqué sur la BBC dans la matinée.

C'est un Smiley profondément europhile qui sort du bois. Interrogé par Peter Guillam pour savoir si tout leur travail a été pour l'Angleterre, George répond: «Si j'ai eu une mission (...) c'était pour l'Europe. Si j'ai eu un idéal c'était de conduire l'Europe hors des ténèbres vers un nouvel âge de raison».

La cause qu'il servait «lui a été retirée, le sens de la loyauté envers son pays - quel pays? quel Royaume-Uni? - a disparu. Il aime encore son pays, j'en suis sûr mais s'y sent étranger», a commenté Le Carré sur la BBC.

L'anti-James Bond

Tous deux ont été ou sont espions. Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, a travaillé pour les services de renseignements britanniques de 1950 à 1964, puis il s'est consacré à l'écriture à plein temps, après le succès de The Spy Who Came in from the Cold.

«On m'avait confié un certain nombre d'agents et j'en recrutais d'autres. Contrairement à la perception qu'on a de la gestion d'agents, c'est un devoir pastoral», a-t-il raconté à la BBC, évoquant les appels angoissés reçus de certains agents en pleine nuit, les menaces de suicide et la nécessité d'y répondre, «d'accompagner».

John et George partagent aussi certains traits de caractère. «Nous avons tous les deux du mal à nous souvenir des moments heureux. Ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement, je dois y travailler», expliquait ce week-end l'auteur au Times.

La discrétion enfin: inutile de chercher Le Carré dans la rubrique mondaine. Et rien de flamboyant non plus chez Smiley, l'anti-James Bond. Passe-muraille, de plus en plus taciturne avec l'âge, il reflète certainement de plus près la vie de l'espion moyen que son virevoltant collègue à gadgets 007, pourtant lui aussi britannique. Le contraste est saisissant entre le sex-symbol et le maître-espion «rondouillard, à lunettes, l'air soucieux en permanence».

Une grisaille reflétée dans les diverses adaptations de cet anti-héros, qui a eu six fois les honneurs du cinéma ou de la télévision, la dernière en 2010, avec Tinker Tailor Soldier Spy, où Gary Oldman incarnait Smiley traquant un traître au sein des services britanniques.

À un éditorialiste qui lui reproche d'avoir ressuscité ce personnage du passé, Le Carré a rétorqué jeudi soir avec humour: «L'auteur a la chance d'être encore en vie et son personnage s'obstine aussi à être vivant».

Quant à abandonner l'écriture, pas question. «Je continuerai à écrire même si je ne suis pas publié, même si je savais que je ne serai plus jamais publié».