Rentrée littéraire: guide de survie

On les attend avec impatience

> Routes secondaires, Andrée A. Michaud (Québec Amérique)

Son dernier roman, Bondrée, a remporté plusieurs prix. Cette fois, l'auteure prend l'identité d'une jeune femme disparue et, jouant sur la frontière entre la réalité et la fiction, nous entraîne sur ses traces. Septembre.

> La chaleur des mammifères, Biz (Leméac)

Le chanteur de Loco Locass est devenu un auteur prolifique. Cette fois, il se glisse dans la peau d'un professeur d'université désabusé qui recommencera à vibrer durant la grève étudiante. Septembre.

> Me voici, Jonathan Safran Foer (Éditions de l'Olivier)

C'est une véritable brique que nous propose Foer, dans la pure tradition des grands romans américains. L'histoire de Jacob et Julia Bloch, un couple installé à Washington avec ses trois enfants, qui traverseront une crise familiale sur fond de conflit international. Octobre.

> Mercy, Mary, Patty, Lola Lafon (Actes Sud)

Roman à trois personnages qui nous propose une réflexion autour du mythe de Patty Hearst. Que représente la petite-fille du magnat de la presse américain dans l'imaginaire américain? Un texte brillant par l'auteure de La petite communiste qui ne souriait jamais (l'histoire imaginée de Nadia Comaneci). En librairie.

> L'habitude des bêtes, Lise Tremblay (Boréal)

Son recueil La Héronnière avait ravi de nombreux lecteurs. Elle nous propose cette fois un roman près de la nature, campé dans le Nord du Québec, là où les humains et les bêtes se côtoient de près, et où les prédateurs ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Septembre.

> Une apparition, Sophie Fontanel (Robert Laffont)

Journaliste mode, chroniqueuse à L'Obs, Sophie Fontanel est aussi une vedette sur Instagram où elle documente ses envies et ses folies. Dans ce roman très personnel, elle raconte sa décision de ne plus se teindre les cheveux. Un roman sur l'acceptation de soi et le temps qui passe. Septembre.

> Les repentirs, Marc Séguin et Ce qui reste, Catherine Mavrikakis (Québec Amérique)

On a hâte de découvrir les deux premiers titres de cette nouvelle collection dirigée par la journaliste Danielle Laurin, des récits qui jouent sur le vrai et le faux. La qualité des deux premiers auteurs qui se prêtent au jeu est prometteuse. Octobre.

> Les certitudes, Jean-Simon DesRochers (Les Herbes rouges)

La suite du roman Les inquiétudes, l'histoire, entre autres, d'un couple qui ne va plus, et qui doit affronter le pire cauchemar: l'enlèvement de leur enfant. «C'est le livre le plus émotivement difficile que j'ai écrit», avait confié l'auteur à notre collègue Chantal Guy le printemps dernier. Septembre.