 Le nouveau Rushdie aborde les élections américaines 

Le roman, intitulé The Golden House, commence le jour de l'investiture de Barack Obama à titre de président des États-Unis. Au même moment, un milliardaire et sa famille s'installent à New York dans le quartier historique Macdougal-Sullivan Gardens - dans le secteur Greenwich Village. Ils emménagent dans le manoir Murray, rebaptisé «Golden House».

Il ajoute que l'élection de Donald Trump, l'an dernier, a permis de donner une courbe dramatique encore plus intéressante à l'histoire, en passant d'un grand moment d'optimisme à ce qu'il considère comme étant «tout le contraire» de l'optimisme.

Salman Rushdie raconte que le décor de son récit s'inspire d'un véritable jardin commun où résident certains de ses amis et qui lui semblait être un endroit idéal pour développer la trame narrative de son roman.

Il décrit l'endroit comme la scène toute désignée, un lieu qui lui rappelle la cour intérieure du film Rear Window d'Alfred Hitchcock, où tout le monde peut espionner le quotidien des autres. Par ailleurs, la véritable maison dont s'est inspiré Hitchcock se trouve à quelques dizaines de mètres de là.

Dans le roman, le patriarche milliardaire nommé Nero Golden habite avec ses trois fils: Petya le solitaire, Apu l'artiste flamboyant et D. le benjamin qui porte un lourd secret.

«Je crois qu'ils viennent s'installer à New York pour se réinventer et non pour disparaître», explique l'auteur au sujet de la mystérieuse famille Golden. «Nero Golden mène à New York une vie très entrepreneuriale, très axée sur les affaires. Ils ont l'impression - à tort - qu'ils peuvent fuir leur passé en déménageant aussi loin. Le fait qu'ils se trompent constitue en soi une partie du drame du livre», résume M. Rushdie.