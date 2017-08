Le lactume: les planches retrouvées de Ducharme 

Il pouvait bien ne pas le connaître, puisque nous sommes avant la publication de L'avalée des avalés qui fera grand bruit. Le projet restera lettre morte, et restera aussi dans les archives de Massin, qui ne fera le lien qu'en 1995 lors d'une exposition à la maison de la culture Frontenac des «trophoux» de Roch Plante - le nom d'artiste de Réjean Ducharme. Robert Massin retrouvera les dessins dans son fonds d'archives à Chartres pour les montrer à Rolf Puls, qui s'arrangera pour que Claire Richard, la conjointe de Ducharme, les récupère en 2001. Puls souligne joliment ce voyage au dénouement heureux: «Voilà comment Le lactume, parti de Saint-Ignace-de-Loyola, pour Paris, chez Gallimard, et après un long pèlerinage à Chartres, revint finalement à Montréal, à l'adresse de l'artiste, non sans avoir croisé, selon les voeux de l'auteur, une très belle femme, Claire.»

Et cela aura pris finalement 16 ans de plus pour que les lecteurs posent les yeux sur ces dessins, dans un livre qui est justement dédié à Claire, que Ducharme est allé rejoindre près d'un an après sa mort.

On peut même se demander s'il ne s'agit pas en quelque sorte d'un geste d'amour de Ducharme envers sa complice qu'il venait de perdre, celle qui faisait le lien entre lui et le monde extérieur...

Chacun de ces 198 dessins, faits avec des crayons de couleur et pour la plupart abstraits, est accompagné d'une légende typique de l'humour et des obsessions ducharmiennes - en particulier les femmes, et une certaine Isabelle. Entre autodérision et autodénigrement on peut lire: «Pas de quoi être fier de son coup who cares?», «Si tu trouves ça beau tant mieux pour toi tant pis pour Johnny Rembrandt», «Le plus beau dessin du monde», ainsi que des références à Willie Lamothe, Petula Clark, les Beatles ou Shakespeare. Des exhortations - «Débarque-moi de sur le dos», «Lâche-moi la paix» ou «Ne reste pas pris dans ton drapeau comme un poisson rouge dans son aquarium» et «Ne prends rien au sérieux si tu ne veux pas souffrir si tu ne veux pas jouir ne prends rien au sérieux» - et aussi des expressions comme «vacherie de vacherie» qu'on retrouvera dans la bouche de Bérénice Einberg.