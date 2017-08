Voyager au fil des mots: Adieu Bogota

Souvenirs de voyage

«Adieu Bogota» sont les derniers mots du roman de Simone et André Schwarz-Bart. Mais on sent que c'est le début d'un affranchissement. Après un long périple marqué par la misère et la douleur. D'abord celui de Jeanne, la maman trop aimante abandonnée peu à peu par un fils ingrat. Puis celui de Marie la Martiniquaise qui s'accroche à une bouée, un ex-bagnard fuyant son passé. La route sera longue et pénible, même si quelques accalmies se présentent entre la Guyane, New York, Bogota et Paris. On finit toujours sur les grandes routes par croiser plus démuni que soi. Avant de trouver une oasis de fin de vie, Marie sera victime d'une agression sans nom à Bogota. La plume sensible et l'intelligence de tous les instants du couple Schwarz-Bart gardent cependant Marie, et le lecteur, à flot. Quand la vie de tous les jours, dans ce qu'elle a de plus simple et de plus prosaïque, atteint à la transcendance, c'est qu'on est face à du très grand art !

Passeport (un extrait pour donner le goût d'embarquer)

«Mais c'est une chose impossible d'imiter les personnes "heureuses": strictement impossible. Il y en a plusieurs qui ont essayé, pendant quelques jours, pour se retrouver plus bas qu'au départ. Ça n'a rien d'une mode, ça ne s'attrape pas avec les mains, comme une mouche: et ça ne loge pas dans une boîte, comme un haricot. On peut s'y tromper: croire qu'on l'est et ne l'être pas; et inversement, n'avoir pas remarqué sa propre métamorphose. C'est tellement fluide, ça pénètre si doucement en vous qu'on s'en rend souvent compte après coup. Mais comment savoir, comment être sûre de ce qui vous arrive?...»