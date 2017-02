 Concours Canada Reads: les finalistes sont dévoilés 

Ce «combat des livres» oppose cinq personnalités qui défendent chacun une oeuvre littéraire lors de débats présentés tous les jours pendant une semaine. Un livre est éliminé chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un gagnant.

L'artiste Humble the Poet défendra le roman d'André Alexis, qui a déjà remporté le prix Giller.

L'auteure-compositrice-interprète Chantal Kreviazuk défendra pour sa part The Right to Be Cold, de la militante écologiste québécoise et inuite Sheila Watt-Cloutier.

Le conseiller de la ville d'Ottawa et ancien militaire Jody Mitic appuiera quant à lui Nostalgia de M.G. Vassanji.

L'humoriste Candy Palmater présentera The Break de Katherena Vermette, tandis que l'actrice Tamara Taylor défendra Company Town de Madeline Ashby.

Les personnalités exploreront donc des histoires inspirées du passé, du présent et de l'avenir du Canada au moment où le pays marque le 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Les quatre débats d'une heure seront présentés devant public à Toronto du 27 au 30 mars, et seront animés par l'humoriste et animateur de CBC Ali Hassan.