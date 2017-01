Trouver refuge dans les étoiles

La plénitude du Vide

Trinh Xuan Thuan, Albin Michel, 2016.

L'astrophysicien nous captive avec une réflexion qui part des mathématiques pour aboutir à la physique quantique en passant par l'histoire et les religions. Vide, néant, non-être, l'espace intersidéral, la peur du vide... Toutes les notions, des plus pragmatiques aux plus abstraites, sont décortiquées dans un langage accessible à l'aide de nombreuses illustrations. Trinh Xuan Thuan établit qu'il n'y a rien de plus plein que le vide. Il démontre aussi que la religion et la science ne s'opposent pas, mais se complètent dans la plénitude du continuum humain. Un livre fascinant.

L'appel des étoiles

Ken Follett, Traduction de Fabien Le Roy, Robert Laffont, coll. Jeunesse, 2016 .

Un roman de Ken Follett de 120 pages ! Écrit en 1976 pour ses enfants, ce récit vient d'être traduit en français. Deux jumeaux, Helen et Ricky, rencontrent leur oncle grégorien qui veut les amener à l'autre bout de la galaxie et plus loin encore! À l'aide d'une machine de téléportation, les jumeaux et leur cousin Bouly visitent Palassan, capitale de l'empire galactique où sévit une guerre, non pas des étoiles, mais des vers. L'imagination débordante de l'auteur sert bien ce récit qui ne cherche toutefois pas à réinventer le genre de la science-fiction.