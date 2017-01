L'orangeraie encore remarqué

Ce prix, qui récompense une oeuvre en langue anglaise - originale ou traduite - est reconnu comme étant le plus généreux du milieu littéraire : le gagnant remporte en effet une bourse de 100 000 euros (environ 140 000 $).

Au total, 15 romans canadiens figurent sur la longue liste des 147 finalistes, dont The Heart Goes Last de Margaret Atwood et Fifteen Dogs d'André Alexis.

Une courte liste de finalistes sera publiée le 11 avril et l'identité du grand gagnant sera dévoilée le 21 juin.