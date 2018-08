ODESZA, épater la galerie

Jouer à l'extérieur

ODESZA s'est forgé une solide réputation pour la qualité de ses spectacles immersifs et multimédias plus grands que nature. Lors de ses deux spectacles donnés au MTELUS, le public était pratiquement en extase. Se produire à l'extérieur comporte son lot de défis et de limitations, mais aux festivals Coachella et Red Rocks, le duo a épaté la galerie avec des drones déployés dans le ciel. « Certains effets de la production sont difficiles à transposer dehors, mais nous tirons une grande fierté à livrer le meilleur spectacle qui soit », assurent Harrison Mills et Clayton Knight.

Musique grandiose

La musique électronique d'ODESZA est à la fois rêveuse, dansante et grandiose. Le duo est passé à un niveau musical supérieur sur son troisième album, A Moment Apart, sorti l'an dernier. « Depuis les débuts du groupe, il y a cette volonté que notre musique ait une touche cinématographique, expliquent Mills et Knight. Nous sommes enfin parvenus à créer le son que nous avions en tête. Les première et dernière chansons de l'album sont nées en premier donc nous avions une vision claire du chemin à parcourir. »

Des collaborations avec Leon Bridges et Regina Spektor

Leon Bridges prête sa voix à la chanson Across The Room. « C'était un collaborateur rêvé pour nous, indique ODESZA. Nous l'avons invité en studio sans attente. Nous lui avons fait entendre quelques idées et il a écrit les paroles sur place. Nous sommes habitués d'écrire en privé donc c'était inspirant qu'il soit là pendant huit heures à nos côtés sans vraiment nous connaître. »

Quant à Regina Spektor, ODESZA lui a envoyé par courriel une musique signée sur mesure pour elle. Or, l'auteure-compositrice-interprète préfère les rencontres en chair et en os. Au bout du compte, c'est donc avec une seule prise enregistrée dans une chambre d'hôtel de Seattle que la voix de Regina Spektor se retrouve sur la pièce Just A Memory. Conclusion d'ODESZA ? « Parfois, il ne faut pas trop se compliquer la vie ! »

Sur les bancs d'école

Aujourd'hui, ODESZA connaît un grand succès avec 5 millions d'auditeurs mensuels sur le service d'écoute en ligne Spotify. Sa chanson Sun Models y a même été écoutée plus de 113 millions de fois. C'est sur les bancs d'école que Harrison Mills et Clayton Knight ont fait connaissance. « Nous sommes allés au même collègue à Bellingham, dans l'État de Washington. Tous les deux, nous ne pensions pas qu'un autre étudiant faisait le même genre de musique. Jusqu'à ce qu'un ami, qui est aujourd'hui notre directeur créatif, nous présente. »

Du temps à Montréal... enfin !

Pour la première fois depuis ses multiples spectacles à Montréal, ODESZA avait une journée libre pour y flâner en novembre dernier. Harrison Mills et Clayton Knight ont alors tellement apprécié leur temps libre qu'ils ont décidé, cette fois, d'arriver plusieurs jours d'avance en ville avant Osheaga pour faire un peu de tourisme.

_____________________________________________________________________________

De quoi être en forme pour leur spectacle vendredi soir, à 20 h 30, sur la scène de la Montagne.