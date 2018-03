Travis Scott, Arctic Monkeys et Florence + The Machine à Osheaga

Osehaga a réuni des artistes féminines établies, dont Blondie, St. Vincent et Lykke Li. Sans compter Karen O et Florence Welch qui se produiront avec leur groupe respectif Yeah Yeah Yeahs et Florence + The Machine.

Pour joindre un public plus trentenaire, Osheaga présentera The National, Franz Ferdinand, Manchester Orchestra, Future Islands, Jets et Trombone Shorty.

De Montréal, on retrouve les formations Milk & Bone, Essaie Pas, The Brooks, Matt Holubowski, ainsi que Chromeo et Loud.

Il y a aussi des artistes au grand succès d'estime, donc Blood Orange, Julian Baker et Anderson .Paak qui se produira avec le groupe The Free Nationals.

Plus d'informations sur le site officiel: https://www.osheaga.com/fr