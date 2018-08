À retenir du 19e MUTEK

Equiknoxx, SAT, mercredi

Choisi dans la sélection des meilleurs albums électros 2017 de La Presse, le collectif électro Equiknoxx a fait mercredi une première apparition à MUTEK. De Kingston, en Jamaïque, l'ensemble déborde ainsi le cadre antillais ou world, traverse les frontières stylistiques en proposant sur scène une approche fort intéressante, sorte de dub transgressé dans un univers électronique transculturel. On avait découvert Equiknoxx en 2016 avec l'excellent enregistrement Bird Sound Power, les Jamaïcains Gavin Blair (Gavsborg) et Jordan Chung (Time Cow), auxquels se joignent Shanique Marie, Kemikal, Bobby Blackbird, ont ensuite engendré ce Colón Man. De par leurs influences électroniques atypiques pour les corpus dub et dancehall, les riddims au programme s'inscrivent dans de nouvelles tendances électroniques afro-britanniques, au-delà des courants dominants dans l'île que l'on peut aisément identifier dans leur art. Voilà une autre preuve de cette capacité jamaïcaine à se réinventer, à fournir de nouveaux influx créatifs. Sur scène, les racines antillaises sont encore plus évidentes, la présence dynamique de la front woman Shanique Marie est d'ailleurs un facteur important de cette filiation culturelle.

Caterina Barbieri, SAT, jeudi

La direction artistique de MUTEK avait dit beaucoup de bien de cette Italienne transplantée à Berlin et... c'était plus que justifié. Guitariste classique et électroacousticienne de formation, Caterina Barbieri peut compter sur une expertise mélodico-harmonique lui permettant de constituer un corpus consonant malgré la richesse texturale de ses propositions électroniques et de ses choix judicieux de sons électroniques - souvent analogiques. Très présents dans les ornements des enchaînements au programme, les éléments bruitistes et atonaux ne l'emportent pas sur la tonalité et la modalité de ses musiques, mais leur confèrent une grande singularité. Qui plus est, les couleurs musicales de Caterina Barbieri ne sont pas en rupture avec plus d'un demi-siècle d'électro et de musique contemporaine instrumentale, et donc l'équilibre entre les balises connues et l'innovation produit un effet fédérateur pour le public médian de MUTEK - qui a un pied dans une électro ancrée dans les références populaires et un autre dans les avant-gardes plus conceptuelles. Excellente compositrice, Barbieri sait user des montées dramatiques et paroxysmes essentiels aux meilleurs impacts émotionnels. Sans aucun doute une découverte majeure de ce 19e MUTEK.