Forte présence féminine pour le 19e MUTEK

La programmation

Découvrez la programmation avec Alain Mongeau, directeur artistique et fondateur de MUTEK.

NOCTURNE 1

SAT, demain, 21h à 3h

«Cette soirée festive présente des artistes associés aux musiques du monde, mais dans le contexte de la musique électronique. Au programme, on pourra entendre Vigliensoni, un artiste chilien installé à Montréal, Equiknoxx de Jamaïque, l'Italien Clap! Clap!, le Sud-Africain DJ Lab, représentant du style Gqom, sorte de house reconstruite à la sud-africaine. Voilà d'ailleurs une première occasion de présenter des artistes de Jamaïque et d'Afrique du Sud à MUTEK. Le Montréalais Pierre Kwenders et son collectif Moonshine compléteront le tableau avec un DJ set.»

NOCTURNE 2

SAT, jeudi, 21h à 3h

«Nous avons imaginé un voyage, expérience particulière de par la nature de la sonorisation -quadraphonie ou surround. On aura droit notamment aux musiques du compositeur, producteur, ingénieur du son et artiste audiovisuel québécois Tim Gowdy. On enchaînera avec la production audiovisuelle de l'Autrichienne Électric Indigo, suivie du compositeur, ingénieur du son et musicien montréalais Christian Carrière, avec ses ambiances improvisées, mashups, voix humaines traitées, etc. Un des moments forts de la soirée sera offert par l'Italienne Caterina Barbieri, que j'ai préférée au dernier SONAR de Barcelone; très raffinée, elle explore notamment la musique indienne, le minimalisme américain et le drone. Il faudra aussi assister au set de l'Australien Lawrence English, plus proche de l'ambient immersif parcouru par des distorsions bruitistes, spécialiste de l'écoute profonde.»

NOCTURNE 3 ET MÉTROPOLIS 1

SAT et MTelus, vendredi, 21h30 à 3h

«Les propositions de la SAT sont un peu champ gauche, un peu déviantes. Je pense à RAMZI, une artiste d'origine montréalaise qui dépeint des paysages sonores empreints de psychédélisme. Je pense aussi aux collages funk de l'Allemand Tolouse Low Trax, à la musique housy irrévérencieuse de Machine Woman, ou encore à la dérape contrôlée d'Errorsmith. Au MTelus, on a prévu mettre en oeuvre une perception augmentée de la musique électronique avec scénographie et sonorisation à l'appui. Les artistes au programme privilégient une techno contemporaine, raffinée, intelligente, sculptée avec goût et précision - par exemple, le Finlandais Aleksi Perälä et la Russe Dasha Rush. Au M2 du MTelus (ancien Savoy), d'autre part, on proposera une programmation plus feutrée, plus minimaliste.»

NOCTURNE 4 ET MÉTROPOLIS 2

SAT et MTelus, samedi, 21h30 à 6h

«Ce samedi, les artistes invités à la SAT nous proposent des sons dystopiques, inquiétants, d'esprit science-fiction. Pour ce, nous avons recruté deux artistes qui ont le vent dans les voiles: l'Espagnole JASS, qui s'est illustrée sur le circuit des festivals européens, tout comme le Britannique Lanark Artefax, qui s'amène à Montréal avec sa propre scénographie. Quant à la programmation au MTelus, elle contient le programme le plus groovy du festival. Nous pourrons notamment entendre la Française Chloé, dont la musique sera soutenue par des projections en mapping. L'artiste trans (femme) Honey Dijon coiffera le tout aux petites heures par un DJ set, honorant ainsi notre thématique principale cette année.»

NOCTURNE 5

SAT et Satosphère, dimanche, 21h à 3h

«Dimanche, c'est la piste d'atterrissage de MUTEK. Pour ce, nous avons programmé des sons plus chaleureux, plus enveloppants. À l'espace SAT, je retiens les musiques ambient du Canadien YuSu, de Vancouver, la dub techno très chaleureuse de l'Islandais JaGya, les influences jazzy de Moomin, l'improvisation totale des Anglais Steevio et Suzybee. Là-haut à la Satosphère, les Québécois Charbonneau et Amato offriront une performance avec synthés modulaires, le clou de la soirée est à mon sens Acid Pauli, qui a mis au point une déconstruction du répertoire de Leonard Cohen en plus de suggérer un DJ set de deux heures, sorte d'approche néo-hippie qu'on écoute sur les discothèques en plein air... et que je m'étonne d'apprécier!»

A/VISIONS 1 ET 2

Monument-National, vendredi et samedi, 19h à 21h40

«Le programme de ces performances audiovisuelles est très chargé ! En première nord-américaine, par exemple, la proposition de Martin Messier et de YRO se fonde sur des matières microscopiques et réduites en cendres. Il faudra aussi découvrir le talent de la douée Montréalaise Line Katcho. Quant au projet russe Tundra, c'est l'une de nos grosses prises cette année, ces artistes sont reconnus pour leurs installations spectaculaires marquées par l'usage des lasers. Une fois de plus à MUTEK, le Montréalais Herman Kolgen présente un projet: Isotope, réalisé en France avec un accélérateur de particules. Il ne faut pas non plus rater la performance de l'Australien Robin Foxx, fondée aussi sur l'utilisation de lasers.»

PLAY 1 À 4

Studio Hydro-Québec du Monument-National, mercredi et jeudi, dès 20 h, vendredi et samedi, dès 21 h (gratuit)

«Sorte de laboratoire, marqué par des approches plus conceptuelles, cette série de quatre programmes au Monument-National est entièrement gratuite. Mercredi soir, par exemple, je mise sur le travail des Montréalais Push 1 Stop et Wiklow, qui s'exécuteront avec un écran conçu spécialement pour leur performance.»

EXPÉRIENCES 1 À 4

Esplanade de la Place des Arts, de mercredi à vendredi, 17h à 23h, et samedi, 15 h à 23 h 15;(gratuit)

«Sur l'Esplanade de la Place des Arts, nous pouvons compter sur une vaste sélection d'artistes locaux et internationaux. Chloé, par exemple, offrira un DJ set vendredi pour se consacrer à sa propre musique, le lendemain au MTelus.»