MUTEK: une 18e édition truffée de belles découvertes

Space Afrika: Vendredi, Espace Wilder

Qu'on cesse de qualifier d'afro-futuristes tous les projets électros des artistes d'origine africaine; Space Afrika est un bon exemple pour démanteler ce préjugé caucasien. La techno et la house n'ont-elles pas été inventées par des Noirs américains de Detroit et de Chicago? De Londres, d'autres Blacks ont mis au point un mélange exploratoire, extrêmement subtil, de techno, dub et ambient. Les cellules rythmiques y sont à la fois entraînantes et complexes, les enrobages harmoniques et texturaux témoignent d'une vraie recherche, signée Joshua Reid et Joshua Inyang. Ces derniers mixent ensemble devant public comme on a pu en apprécier le travail à MUTEK. Ils animent également une émission à la webradio anglaise NTS. Jusqu'à maintenant, on connaît du tandem l'album Above The Concrete/Below The Concrete (Where to Now?, 2015), les EP Annanan (LL.M, 2015) et Primrose Avenue (Where to Now?, 2015). Force est d'observer que le set de vendredi allait encore plus loin: c'est vous dire que Space Afrika est encore en pleine expansion créatrice.