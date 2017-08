Les derniers Piknics Électronik de la saison

Seth Troxler, dimanche 27 août, scène Solotech

Pour la première fois au Piknic, et ce, dans le contexte du festival ami MUTEK, le DJ et producteur américain Seth Troxler s'inscrira dans les traditions techno et house de Detroit et Chicago. Il s'inspire en ce sens de ses plus éminents prédécesseurs du genre, notamment Richie Hawtin et Moodymann. Transplanté à Londres, le trentenaire actualise ces genres développés outre-Atlantique. Sa réputation n'a cessé de croître depuis le début de la décennie précédente; on l'a vu s'exécuter dans tous les temples de la techno (Fabric, Loco Panorama Bar, Watergate, Warung...) comme dans les grands festivals ouverts à cette mouvance (Coachella, Burning Man, Sónar...).

Sébastien Léger, vendredi 1er septembre, scène Solotech

Habitué du Piknic Électronik et d'Igloofest, Sébastien Léger revient à Montréal célébrer les 15 ans de l'événement estival, réparti sur trois journées à l'orée de septembre. Le DJ et producteur français offrira ainsi un set de trois heures pour la modique somme de 5 $ par personne... le prix d'une époque révolue, il va sans dire! Sébastien Léger était très actif avant la naissance de Piknic, puisqu'il a lancé son premier EP en 1998. Aujourd'hui, il compte une vingtaine d'albums et EP, il ne cesse de parcourir la planète, il se permet de remixer les plus célèbres, de la pop star Justin Timberlake à l'électro star Armand Van Helden. Il a aussi lancé le label Mistakes Music par lequel il laisse mijoter sa propre création et invite des artistes à constituer sa famille élargie.