La Nuit blanche idéale

Radio: La nuit est (encore) blanche

Où? Au Salon urbain de la Place des Arts

Quand? Le 3 mars, de 22 h à minuitLes joyeux troubadours de La soirée est (encore) jeune participent à la Nuit blanche. Samedi dès 22 h, Jean-Philippe Wauthier, Fred Savard, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard livreront une édition spéciale couche-tard, en direct du Salon urbain de la Place des Arts. Comme le lieu est plus grand que Chez Roger, où l'émission est enregistrée (il peut accueillir 400 personnes), c'est une bonne occasion de voir le quatuor en chair et en os. - Luc Boulanger

Cinéma: SPASM et Total Crap

Où? Au Café Cléopâtre (SPASM) et au Club Soda (Total Crap)

Quand? Le 3 mars, de 19 h à 3 h du matin (SPASM) et de 19 h à 23 h (Total Crap)Les meilleurs courts métrages d'horreur, de science-fiction et de fantastique du dernier festival SPASM, de même que le meilleur du pire du cinéma et de la télé selon Total Crap seront offerts pendant la Nuit blanche aux cinéphiles avides de sensations fortes et d'humour. On ne s'y ennuie jamais. Pour les 18 ans et plus. - Chantal Guy

Musique: C'est ça que c'tait

Où? À la Cinémathèque

Quand? Le 3 mars, de 23 h à 3 hDans la foulée de la projection du film de clôture, Chien de garde de Sophie Dupuis, qui a lieu à 19 h au Cinéma Impérial, les Rendez-vous Québec Cinéma terminent leur 36e édition avec une grande soirée hip-hop à la Cinémathèque. DJ Tiestostérone chauffera la salle à compter de 21 h 30. Suivront le «pussy-core kitsch-hop» de Donzelle (23 h 30) et le groupe hip-hop Alaclair Ensemble. Foi des Rendez-vous, ce sera une «folle nuit». - André Duchesne