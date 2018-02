Dans le sanctuaire d'Isabelle Boulay

Les trésors de l'atelier d'Isabelle Boulay

Un album de diamant

«On m'a remis cette sculpture pour célébrer le million d'albums vendus en France de Mieux qu'ici-bas. On s'est rendus à 1,6 million au final! Je trouve cet objet très beau. On dirait des marches qu'on monte à l'infini, mais qui partent d'un socle solide. Il y a une très belle symbolique, comme une quête qui ne finit jamais. Je crois que dans la vie, on ne peut atteindre le succès que si on est bien ancré dans le réel.»

Premiers pas

«C'est le prix d'interprétation de la chanson de Granby que j'ai remporté en 1991. J'avais chanté Amsterdam de Brel et Naufrage de Gilbert Langevin et Dan Bigras. Ce dont je me souviens le plus de mes participations au festival, c'est d'y avoir rencontré Dédé Fortin. Je me souviens très bien qu'à partir de ce moment, je notais dans mon calendrier les dates de concert des Colocs et je m'arrangeais toujours pour revenir au Québec à cette période-là. Dédé me touchait et m'impressionnait beaucoup.»

À la conquête de la France

«J'avais gagné deux trophées aux 16es victoires de la musique [Album découverte et Artiste découverte de l'année]. C'était symbolique pour moi d'avoir un prix comme celui-ci. Ce n'était pas rien! C'est la première marque d'affection de l'industrie et du public français. Réussir outre-Atlantique venait au bout d'une somme assez importante de travail. Ma mère écoutait beaucoup de variété française et j'ai commencé à rêver de la France très jeune. Je suis un peu la plus française des petites Québécoises. Ce prix célébrait donc un peu mon enfance aussi.»

Un rêve de petite fille

«C'est une robe de Christian Lacroix que j'ai portée pendant toute la tournée de Nos lendemains. Il m'a tellement fait rêver! C'est un grand artisan de la mode française. Avant de le rencontrer, il m'a ouvert les portes de son atelier. Je pouvais aller choisir toutes les tenues que je voulais. Il m'a habillée pendant presque 10 ans. Ma mère était couturière et m'a fait ma robe de finissante. Porter du Christian Lacroix était un rêve de petite fille pour moi.»

Souvenir de Starmania

«J'ai subtilisé cette robe qui appartient à la production de Starmania! Je voulais un souvenir de mon passage dans cette comédie musicale. De toute manière, elle n'aurait fait à personne d'autre que moi et il en existe une autre! Cette robe est importante, car quand j'étais étudiante au cégep de Limoilou, j'écoutais beaucoup le disque de Starmania. Le personnage dont je me sentais le plus proche à 16 ans était Marie-Jeanne. J'avais passé trois auditions et je me souviens très bien de m'être retrouvée sur la galerie de la maison de Plamondon à Outremont et de lui avoir pris les deux mains en disant: "Donne-moi le rôle, je t'en supplie, tu ne seras jamais déçu." J'ai voulu garder un souvenir de cette deuxième peau dans laquelle j'ai vécu pendant presque trois ans.»

Pour l'amour de Johnny

«Johnny est une icône, une idole. Je le croisais à la salle de sport quand j'étais à Paris pour Starmania et quand il entrait, il y avait une sorte de silence. Je n'ai jamais osé l'aborder. J'ai fait l'Olympia et son associé en restauration Claude Bouillon l'a amené me voir. Johnny est descendu dans ma loge et m'a demandé si je voulais aller chanter avec lui pour son 60e anniversaire au Parc des Princes. La photo a été prise pendant la tournée des stades avec lui en 2003. Je n'ai jamais vu une tournée aussi grandiose!»