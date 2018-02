Toutes ces femmes qu'incarne Marie-Josée Lord

Le principe féminin est le thème central d'une démarche entreprise par Marie-Josée Lord. Un concert et un album intitulés Femmes se veulent l'aboutissement symphonique à travers lequel la soprano incarne des personnages d'opéras signés Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini et Jules Massenet.

Avec l'Orchestre symphonique de Laval (OSL) dirigé par Alain Trudel, elle y interprète des airs tirés des opéras Aïda, La Traviata, La bohème, Madama Butterfly, Suor Angelica, Le Cid, Hérodiade et Thaïs.

Le lien entre la chanteuse, le maestro et son orchestre n'a cessé de se cimenter au fil des ans. En 2015, par exemple, dans le contexte du 50e anniversaire de Laval, plus de 10 000 personnes s'étaient massées devant le Centropolis afin d'entendre Marie-Josée Lord et l'OSL.

Le 25 octobre dernier à l'église Sainte-Rose-de-Lima de Laval, la relation s'est raffinée davantage: en concert, la soprano y enregistrait le contenu de cet album rendu public le 23 février, sous étiquette Atma Classique.

«J'ai souvent travaillé avec Alain Trudel, résume la soprano. Avec lui, tu dois te mettre en mode sport: vite, efficace, puissant ! Ainsi, nous avons choisi d'enregistrer le répertoire de l'album dans cette église afin d'obtenir la meilleure qualité acoustique possible. À la prise de son et à la réalisation, Johanne Goyette travaillait dans l'ombre, elle a si bien fait son travail! Qu'elle soit aussi musicienne, ça joue pour beaucoup dans le résultat.»

Présenté de nouveau avec l'OSL, cette fois au Théâtre Maisonneuve dans le cadre de Montréal en lumière, le contenu discographique de Femmes pourrait être repris à l'avenir. «Bien sûr. J'aimerais éventuellement offrir le concept à d'autres orchestres», affirme Marie-Josée Lord.

La créature féminine

Au départ, rappelle-t-elle, Femmes était un concert plus intime, que la chanteuse a imaginé en 2014, et qu'elle a tourné jusqu'en 2017.

«Je suis partie de moi-même; étant soprano, je n'incarne que des personnages de femmes dans le répertoire lyrique, et je voulais également partager avec mon public ce thème universel de la créature féminine. Évidemment, elle s'exprime à travers les personnages de l'opéra, qui nous disent des choses sur sa conception de l'amour, de la vie, de la vieillesse, de la mort.»

Force est de déduire que ces thèmes éternels sont les axes de ce concert.

«La vieillesse est un thème vraiment sensible chez la femme, car elle en subit la pression dès la naissance: elle doit être belle, mère, amante et... quand elle vieillit, elle éprouve des craintes et des angoisses, dont celle de la mort à laquelle nous devons tous faire face.»