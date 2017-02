Illuminart: et la lumière fut!

Ça fait des lunes qu'on rêve chez Spectra d'une vraie fête de la lumière. Après avoir visité des fêtes similaires dans le monde, Montréal en lumière lancera, le 22 février, son premier Illuminart avec 25 oeuvres réparties sur un parcours de plus de 3 km au centre-ville, dont 6 nous viennent de Lyon, ville à l'honneur cette année.

Le festival dans le festival

Pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, Montréal en lumière travaille depuis plusieurs années à créer un festival dans le festival, une fête des lumières digne des plus grands événements du genre dans le monde: Illuminart.

En lançant Illuminart cette année, Montréal en lumière veut frapper un grand coup: créer un nouveau rendez-vous récurrent en hiver à Montréal. De plus, il s'agit d'un nouvel événement majeur qui survient en début d'année du 375e anniversaire de Montréal.

«On a une trentaine de partenaires à la production, création, diffusion, dont la célèbre Fête des lumières de Lyon, dans un parcours très inclusif, liant les pôles est et ouest du Quartier des spectacles», explique le vice-président production chez Spectra, Mikaël Frascadore.

Il faut dire que les fêtes des lumières représentent une tendance majeure dans le monde des festivals un peu partout en ce moment.

«C'est une explosion. Il y a cinq ans, il y avait une vingtaine de festival des lumières. Maintenant, il y en a 115 qui se déroulent essentiellement entre septembre et février.»

Question de se réchauffer, de s'allumer.

Le premier Illuminart compte sur six artistes de Lyon, où la Fête des lumières a soufflé 164 bougies en décembre 2016, et deux autres d'Australie et des Pays-Bas.

«Cet événement permet autant un rayonnement international de nos artistes et, à l'inverse, il y a un intérêt pour des pays à être mis en valeur ici», croit Mikaël Frascadore, qui planche sur le projet depuis trois ans.

Quatre codiffuseurs - Australie, Pays-Bas, République tchèque, Canada - ont notamment collaboré pour présenter ici Fantastic Planet de l'Australienne Amanda Parer afin d'aider l'artiste et de réduire les coûts.

La fête de Montréal

Mais même s'il s'agit d'un véritable rendez-vous international, Illuminart a misé beaucoup sur les artistes et les citoyens montréalais pour créer plusieurs des 25 oeuvres.

«Des oeuvres d'artistes professionnels et de citoyens se côtoient, note le vice-président de Spectra. L'une des caractéristiques principales d'Illuminart est de favoriser les échanges, de mettre des gens ensemble pour créer quelque chose.»

Le parcours fera connaître des coins méconnus du Quartier des spectacles. On verra une animation relatant l'histoire des Habitations Jeanne-Mance, des créations d'élèves participant aux ateliers du Musée d'art contemporain et d'écoles primaires, Villeray et Rosemont. Ceux-ci ont travaillé sur 1000 tiges représentant la ville de Montréal. Même les graphistes de Spectra ont contribué à une oeuvre.

Illuminart en promet pour tous les goûts: ludique, intello, familial, interactif. Les étudiants en médias interactifs de l'UQAM ont, pour leur part, créé un projet d'intelligence artificielle.

«C'est extrêmement intéressant. C'est un cerveau qui collecte de l'information sur les gens et qui fait des recommandations pour optimiser la ville. Les profs de l'UQAM et Moment Factory sont impliqués.»

Petite histoire

L'idée de créer une fête des lumières ne date pas d'hier chez Spectra. Elle est même à la source du festival Montréal en lumière.

«Au début des années 90, Alain Simard a eu l'idée de préparer un symposium de concepteurs éclairagistes fortement inspiré de Lyon, mais on n'était pas prêt. Le festival Montréal en lumière est quand même né. On a toujours eu une place pour la lumière avec du multimédia et du mapping. Là, c'est un retour aux sources.»

Amateur d'art contemporain et de multimédia, Mikaël Frascadore a retroussé ses manches pour que la lumière soit faite enfin.

«On a créé un réseau le printemps passé, l'International Light Festivals Organization, pour coproduire et faire des échanges de pratiques efficaces. On a travaillé fort, mais c'est un chantier très intéressant. On veut frapper un grand coup cette année pour aller chercher d'autres partenaires financiers et des commanditaires. Ce n'est pas le 375e anniversaire de Montréal tous les ans.»

Illuminart se déroulera du 22 février au 11 mars, du mercredi au samedi de 17 h 30 à 23 h, sauf lors de la Nuit blanche qui se terminera à 3 h du matin.