Juste pour rire: fini le clivage entre les volets franco et anglo

Pour la première fois, Juste pour rire et Just for Laughs ont dévoilé leur programmation ensemble, lors d'une conférence de presse. Les directeurs parlent d'une nouvelle ère où les francophones et les anglophones travailleront conjointement. De plus, exit les thèmes dans les galas.

Le copropriétaire Howie Mandel, le directeur de Zoofest, Patrick Rozon, le président-directeur général de Just for Laughs, Bruce Hills, et la productrice exécutive du volet «rue», Lyne Thériault, sont tous montés sur la scène du Club Soda pour parler de la programmation de la 36e édition, qui aura lieu du 14 au 29 juillet.

«Nous ne voulions plus de murs entre nous tous», dit Patrick Rozon.

Parmi les têtes d'affiche, il y aura Russell Peters, Mike Ward, Maria Bamford, Jean-Marc Parent, Kenya Barris, Alexandre Barrette, David Cross, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Iliza Shlesinger et Korine Côté.

Les cinq galas francophones (moins que l'an dernier) seront animés par Laurent Paquin, Les Denis Drolet, Jérémy Demay, Sam Breton et Pier-Luc Funk.

Par le passé, de nombreux artistes ont critiqué les thèmes imposés. Juste pour rire les a entendus et il n'y en aura plus. Les humoristes ont maintenant carte blanche pour présenter le numéro de leur choix. Il y aura aussi plus d'artistes dans chaque gala.

«Nous étions déjà en train de repenser le Festival Juste pour rire. Nous voulions l'amener ailleurs. La crise, c'est con, mais ça a propulsé tout ça. Ça a fait en sorte que nous avons pu attaquer directement le problème et décider comment nous allions changer ça», explique Patrick Rozon.

Ramener les jeunes humoristes

Depuis son arrivée à la tête de Zoofest en décembre 2014, Patrick Rozon a redressé cette division de Juste pour rire. «Il y avait plein de problèmes: financiers et de communication. Je me souviens que je disais souvent: "Crisse, si un festival de cinéma pour jeunes du secondaire est plus professionnel que Zoofest, il y a un problème!"», avait expliqué Patrick Rozon à La Presse en juillet dernier.

À cette même époque, Jay Du Temple nous avait confié qu'il avait décidé - de son plein gré - de ne pas participer au Festival Juste pour rire, mais qu'il était ravi de monter sur scène au Zoofest. De nombreux autres artistes semblaient bouder le grand festival de l'humour, lui préférant son petit frère.

«Juste pour rire est un peu le Chanel de l'humour. Il fallait trouver un moyen d'intéresser les jeunes humoristes connus à y venir.»

«Comment peut-on mixer les deux, c'est-à-dire mélanger les stars connues et ceux qui sont en train de percer et qui sont déjà très forts? C'est la balance que nous essayons d'atteindre et on va le sentir beaucoup dans les galas», promet-il.