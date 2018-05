Howie Mandel, le nouveau visage de Juste pour rire

Le copropriétaire de Juste pour rire, Howie Mandel, ne veut plus que son festival soit le secret le mieux gardé de l'humour. Comme pour le festival de musique californien Coachella, il souhaite voir Montréal rayonner à l'international à travers l'humour. La vedette de la télévision américaine nous fait part de sa vision de l'entreprise et de sa recherche d'associés québécois.

Dans les bureaux de Juste pour rire, tout avance rondement pour offrir la prochaine édition, qui aura lieu du 14 au 29 juillet. Malgré tous les changements qu'a provoqués le scandale Rozon, Howie Mandel croit que les festivaliers ne s'apercevront même pas que le festival a été acheté par lui et le groupe américain ICM.

«Mais un oiseau nous a dit que la transaction n'avait pas encore été conclue... Est-ce vrai?

- C'est une bizarre de question... comment faites-vous pour parler aux oiseaux?»

Son équipe lui explique qu'il s'agit d'une expression française. L'humoriste chevronné éclate de rire: «Non, non, non! Vous n'allez pas vous approprier les oiseaux qui parlent! Je faisais une blague, j'avais compris! C'est aussi une expression en anglais», dit en riant l'animateur d'America's Got Talent, avant d'affirmer que la vente a été conclue.

Juste pour rire confirme toutefois que ICM cherche un important partenaire dans la province, qui s'occuperait entre autres du volet francophone du festival. Ça permettra ainsi à l'entreprise d'avoir droit aux subventions du gouvernement du Québec.

«Mon partenaire, ICM, s'occupe de toutes ces transactions. Ils parlent aux personnes du Québec et aux banques. Moi, je m'occupe du côté créatif et... de répondre aux questions d'une personne qui parle aux oiseaux», dit le Canadien, qui a grandi en Ontario.

Hier, l'animateur de Deal or No Deal (le pendant américain du Banquier) a consacré sa journée à rencontrer les médias. Pourquoi? A-t-il peur que la réputation du festival soit entachée et que le public québécois ne soit pas au rendez-vous en juillet?

«Je veux vraiment m'impliquer! Je veux être ici, je veux être dans les bureaux [de Juste pour rire] et je veux parler avec les gens d'ici. Je n'ai pas juste mis de l'argent dans une entreprise. Ça m'importe vraiment. C'est réel, mon intérêt... ce n'est pas comme votre oiseau!», dit l'homme marié depuis 38 ans, père de trois enfants et grand-père de deux petits-enfants.

Redorer l'image de marque?

Howie Mandel se veut rassurant: le siège social demeurera à Montréal, les divisions en France et aux États-Unis ne seront pas abolies et les 3000 employés gardent leur emploi, dont les productrices Luce et Lucie Rozon et le directeur de Zoofest, Patrick Rozon.